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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El vuelco político en el PSOE cordobés, las nuevas incógnitas en torno al accidente de Adamuz y la expansión del Califas Fest centran el boletín informativo de la jornada

Isabel Ambrosio y Rafi Crespín, en una imagen de archivo.

Isabel Ambrosio y Rafi Crespín, en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El panorama político en Córdoba da un vuelco tras la decisión del PSOE de apartar a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 24 de marzo, en el que también abordamos las novedades en la investigación del accidente de Adamuz, después de que el sistema de Adif registrara una posible rotura de vía sin llegar a lanzar una alerta. Además, contamos cómo el Califas Fest crece y se expande hasta diciembre con la incorporación de una nueva carpa climatizada con capacidad para 2.500 personas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Elecciones andaluzas en Córdoba

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

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