La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El vuelco político en el PSOE cordobés, las nuevas incógnitas en torno al accidente de Adamuz y la expansión del Califas Fest centran el boletín informativo de la jornada
El panorama político en Córdoba da un vuelco tras la decisión del PSOE de apartar a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 24 de marzo, en el que también abordamos las novedades en la investigación del accidente de Adamuz, después de que el sistema de Adif registrara una posible rotura de vía sin llegar a lanzar una alerta. Además, contamos cómo el Califas Fest crece y se expande hasta diciembre con la incorporación de una nueva carpa climatizada con capacidad para 2.500 personas.
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó
- El Califas Fest se amplía a diciembre con la nueva carpa climatizada con aforo para 2.500 personas
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas en Córdoba
- El Partido Popular incluye a Nieto y Villamandos en su candidatura por Córdoba para las elecciones andaluzas y reserva a Molina
- Vox apuesta por Badanelli para liderar su candidatura por Córdoba en las elecciones andaluzas: esta es la lista completa
Córdoba ciudad
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: "He perdido la ilusión"
- El Ayuntamiento de Córdoba ultima las subvenciones para los cines de verano con una partida de 100.000 euros
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- Ya hay informe jurídico sobre los premios de jubilación de 400 exempleados del Ayuntamiento de Córdoba
- Reactivados los trabajos para el parking subterráneo entre las avenidas de Vallellano y el Aeropuerto
Provincia
- Rute recetará deporte a pacientes con enfermedades crónicas para mejorar su calidad de vida
- Licitada la venta de parcelas municipales en El Cahíz de Lucena para la construcción de viviendas unifamiliares
- El Ayuntamiento de Montilla plantea transformar la antigua Laboral en un espacio público con zonas verdes
Deportes
Cultura
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
- Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota