La actualidad del miércoles 8 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El repunte de sanciones de tráfico, la carrera electoral andaluza y la tregua de dos semanas alcanzada entre Irán y EEUU centran el puso informativo de la jornada
El último anuario de la DGT refleja un notable aumento de las multas de tráfico en la provincia, con casi 100.000 sanciones en 2025, un 21,6% más que el año anterior, lo que evidencia una mayor presión sancionadora en las carreteras cordobesas. En paralelo, el Partido Popular confirmó anoche a Antonio Repullo como cabeza de lista por Córdoba en las próximas elecciones andaluzas, en unos comicios donde los populares parten como favoritos tras sus resultados de 2022. Mientras, en el escenario internacional, la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán añade incertidumbre global tras una jornada de bombardeos y amenazas que elevan la tensión en Oriente Próximo.
- Balance de multas de la DGT en Córdoba en 2025: una cada cinco minutos y casi 100.000 en un año
- Antonio Repullo encabezará la lista del Partido Popular por Córdoba en las elecciones andaluzas
- Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas tras 40 días de guerra
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
Cultura
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Campo
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Andalucía
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