Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas DGTSanciones patinetesTregua EEUU-IránPatio Maese Luis 22RepulloMédicosAsajaCCFEuromillónRenta 2025
instagramlinkedin

La actualidad del miércoles 8 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El repunte de sanciones de tráfico, la carrera electoral andaluza y la tregua de dos semanas alcanzada entre Irán y EEUU centran el puso informativo de la jornada

Estados Unidos e Irán acaban de firmar una tregua de dos semanas y mantendrán conversaciones de paz en Pakistán.

Estados Unidos e Irán acaban de firmar una tregua de dos semanas y mantendrán conversaciones de paz en Pakistán. / ZUMA vía Europa Press

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El último anuario de la DGT refleja un notable aumento de las multas de tráfico en la provincia, con casi 100.000 sanciones en 2025, un 21,6% más que el año anterior, lo que evidencia una mayor presión sancionadora en las carreteras cordobesas. En paralelo, el Partido Popular confirmó anoche a Antonio Repullo como cabeza de lista por Córdoba en las próximas elecciones andaluzas, en unos comicios donde los populares parten como favoritos tras sus resultados de 2022. Mientras, en el escenario internacional, la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán añade incertidumbre global tras una jornada de bombardeos y amenazas que elevan la tensión en Oriente Próximo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Campo

Noticias relacionadas

Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  2. Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
  3. Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
  4. Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
  5. El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
  6. Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
  7. Manuel Torralbo presenta el equipo con el que acude a la reelección como rector en la UCO, con cambios en el organigrama
  8. Jacobo González apunta al Oviedo y se aleja del Córdoba CF

El temporal prolonga el aviso amarillo de la Aemet en la Subbética: lluvias, barro, viento y tormentas en Córdoba y provincia

El temporal prolonga el aviso amarillo de la Aemet en la Subbética: lluvias, barro, viento y tormentas en Córdoba y provincia

Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: "He perdido la ilusión"

Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: "He perdido la ilusión"

El diésel sigue al alza a la espera de los efectos de la tregua en la guerra: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El diésel sigue al alza a la espera de los efectos de la tregua en la guerra: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El paso de un temporal por Córdoba deja caídas de ramas y árboles en Ciudad Jardín y el Sector Sur

El paso de un temporal por Córdoba deja caídas de ramas y árboles en Ciudad Jardín y el Sector Sur

Balance de multas de la DGT en Córdoba en 2025: una cada cinco minutos y casi 100.000 en un año

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de abril de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de abril de 2026

Cultura para todos: Teatro Avanti cumple 20 años como referente social, educativo y artístico

Tracking Pixel Contents