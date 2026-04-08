El último anuario de la DGT refleja un notable aumento de las multas de tráfico en la provincia, con casi 100.000 sanciones en 2025, un 21,6% más que el año anterior, lo que evidencia una mayor presión sancionadora en las carreteras cordobesas. En paralelo, el Partido Popular confirmó anoche a Antonio Repullo como cabeza de lista por Córdoba en las próximas elecciones andaluzas, en unos comicios donde los populares parten como favoritos tras sus resultados de 2022. Mientras, en el escenario internacional, la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán añade incertidumbre global tras una jornada de bombardeos y amenazas que elevan la tensión en Oriente Próximo.

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