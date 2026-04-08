La tensión en el PSOE de Córdoba por las listas enfrenta a Crespín con Ambrosio y los susanistas

La tensión por la elaboración de listas en el PSOE ha dado paso a una nueva guerra abierta en Córdoba. A escasas horas de que la ejecutiva provincial tenga que remitir a la sede de Sevilla su propuesta de candidatura a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en la provincia, los socialistas cordobeses se abren, una vez más, en canal. Y esta vez, aunque en las últimas encuestas se advierte un ligero repunte, todo apunta a que los puestos a repartir serán pocos. El paso al frente dado el lunes por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, anunciando públicamente su intención de liderar la candidatura cordobesa ha desatado el enfado en el seno de la formación y conseguido reunir en su contra a todas las familias que conforman el cada vez más confuso árbol genealógico de los socialistas cordobeses.

A estas horas del miércoles, el pulso de Crespín sigue activo a pesar de que la petición expresa de la secretaria andaluza y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a quienes tienen ya un cargo institucional, ha sido que sean generosos. Esa directriz regional cambiaría el paso de lo anunciado por Rafi Crespín, que actualmente es diputada en el Congreso por Córdoba y pretendía dar el salto a la Cámara andaluza, un salto para el que necesita la red del PSOE andaluz. Está por saber cuánto tiempo aguantará el pulso y los apoyos de Crespín tanto en el PSOE cordobés como en el regional. Su no inclusión en las listas, se venda después como se venda, dejaría a la secretaria provincial en una situación de fragilidad extrema.

Isabel Ambrosio (i) y Rafi Crespín (c), en la sede del PSOE la noche electoral del 2022. / CÓRDOBA

Movimiento de fichas

Evidentemente esa decisión, de incluir o no a Crespín en la plancha del 17-M movería, lógicamente, al resto de la candidatura que en 2022 lideró la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Entre Crespín y Ambrosio hay una guerra abierta desde hace meses, y a la presión interna por la confección de las listas también se suman de nuevo los susanistas que quieren poner candidato. En 2018, la candidatura del PSOE cordobés la encabezó el entonces secretario, Juan Pablo Durán, pero el desembarco de Juan Espadas lo terminó dejando fuera.

En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo tres diputados por Córdoba (el PP se llevó 7 de los 12 diputados): Isabel Ambrosio, Antonio Ruiz, profesor de la Universidad de Córdoba, la sorpresa que dio el salto a la política institucional; y la exalcaldesa de Montoro, Ana María Romero.