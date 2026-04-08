El salón Liceo del Real Círculo de la Amistad se ha convertido esta noche en el epicentro de la tradición cordobesa con la celebración del pregón de la popular romería de Santo Domingo, un acto que, como cada año, marca el inicio de una de las citas más esperadas del calendario primaveral.

El acto comenzó con el tradicional desfile de las romeras mayor e infantil junto a su corte de damas de honor, que recorrieron el salón Liceo entre aplausos y al son de Caminito de Santo Domingo, célebre obra del compositor Ramón Medina. Un inicio cargado de simbolismo que dio paso a la proclamación oficial de Luna Fernández Morales y Lola Ureña Córdoba como romera mayor e infantil respectivamente.

La música puso el primer acento emocional de la noche con la actuación de la Coral del Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena, antes de que el pregonero del pasado año, Bartolomé Valle, presidente de la Real Academia de Córdoba, presentara al protagonista de la jornada: el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera.

Salvador Fuentes inicia el camino hacia Scala Coeli / Manuel Murillo

Con un salón expectante, Fuentes tomó el atril para ofrecer un pregón profundamente evocador, centrado en el valor simbólico de Scala Coeli y en el sentido íntimo de la romería. Desde sus primeras palabras, situó al público en ese tránsito entre la ciudad y la Sierra: «Hay un día en Córdoba en que la ciudad se queda atrás sin hacer ruido. No es una huida ni un abandono, es un gesto aprendido».

El pregonero dibujó con palabras el ascenso hacia el santuario, convertido en metáfora de identidad y reencuentro: «Se camina hacia la Sierra como quien vuelve a algo conocido, a una versión de uno mismo que quedó allí, esperando sin prisas». En ese recorrido emocional, destacó la presencia permanente de Scala Coeli, descrita como un lugar que trasciende el tiempo: «Scala Coeli está arriba, siempre arriba, inamovible. No llama, no reclama, no se anuncia. Habla por sí sola».

Fuentes puso el acento en la esencia colectiva de la romería, más allá de su dimensión religiosa, subrayando su carácter integrador. «La romería fue siempre encuentro. En el camino se borraban las diferencias y quedaba lo esencial: caminar juntos, compartir el pan y el vino», destacó. Una idea que reforzó al definirla como «memoria viva y concordia», en la que conviven tradición, convivencia y sentimiento popular.

Proclamación oficial de Luna Fernández Morales y Lola Ureña Córdoba como romera mayor e infantil, respectivamente. / Manuel Murillo

En uno de los pasajes más celebrados, reivindicó la vigencia de la romería pese al paso del tiempo: «La romería quizás no es lo que fue, pero sigue siendo, aunque necesite de más implicación de todos. Cambia la forma, no el fondo». Y añadió una reflexión que resonó entre los asistentes: «Ese día en que subir no es esfuerzo, sino sentimiento».

"La voz del tiempo" y "la memoria que anda por los caminos"

El pregón también miró a la historia para poner en valor la figura de San Álvaro de Córdoba y el origen espiritual de la tradición, recordando que Scala Coeli, «escalera del cielo», no es solo un lugar físico, sino un símbolo, «un lugar donde se aprende a subir no solo con los pies, sino con el alma».

No faltaron referencias a los verdaderos protagonistas de la romería, romeros, peñas y hermandad, a quienes definió como «la voz del tiempo que no se olvida» y «la memoria que anda por los caminos y se eleva, fervorosa, hacia Scala Coeli». Especial mención dedicó a las romeras, destacando su papel esencial en la continuidad de la tradición. Asimismo dedicó unas sentidas palabras al dominico padre Mariano del Prado, cuya vida «se ha tejido con hilos de fe y de servicio».

El pregón concluyó con una mirada íntima y colectiva a la vez, sintetizando el sentido profundo de la celebración: «La romería de Santo Domingo no es solo un camino que sube a un santuario; es un río de humanidad que fluye por la Sierra». Una afirmación que arrancó el aplauso del público y que resume el espíritu de una tradición que, como recordó el propio Fuentes, sigue viva «mientras haya quien emprenda ese camino cada primavera».

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El acto contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y supone el prólogo de la romería de Santo Domingo, que se celebrará el próximo 19 de abril, cuando la ciudad volverá a mirar hacia la Sierra para reencontrarse con sus raíces.