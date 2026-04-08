El precio del alquiler de viviendas en la provincia de Córdoba crece de forma acelerada y se anota una subida del 25,5% en el último año

Los cordobeses afrontan un reto bien distinto en cuanto al alquiler de la vivienda si residen en la capital o si lo hacen en el resto de localidades de la provincia. Al menos, a tenor del último informe publicado por el portal Pisos.com, que refiere que el precio del alquiler ha crecido de forma acelerada, nada menos que un 25,54% anual, en la provincia (hasta 6,25 euros el metro cuadrado), mientras que se ha reducido en un 2,18% en la capital (donde el precio del metro cuadrado asciende a 9,39 euros). Estas cifras, con datos recién recabados del mes de marzo, parecen constatar que la presión al alza en el precio de la vivienda en alquiler se ha trasladado de la ciudad de Córdoba, donde parece haber tocado, al menos temporalmente, un techo, a otras localidades en las que el crecimiento tiene aún más margen.

Si se comprueba la evolución mensual y trimestral, este análisis se refuerza: mientras en la capital sube un 0,02% respecto al mes de febrero y un 0,26% trimestral, en la provincia el crecimiento es del 2,16% mensual y del 7,42% en lo que va de año. De continuar este ritmo, el alquiler de la vivienda rozaría a final de año una subida del 30% en el conjunto de la provincia, mientras que en la capital apenas subiría menos de un 1%.

La subida del precio del alquiler en España supera el 10% anual

El estudio, que analiza el mercado inmobiliario a préstamo en todo el país, sitúa en un 10,67% anual la subida en el precio del alquiler y en un 2,18% el aumento trimestral. El precio medio del metro cuadrado en España fue de 14,52 euros en el pasado mes de marzo.

La escalada del alquiler no se detiene a nivel general. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, asegura que “el principal desequilibrio radica en una oferta rígida frente a una demanda creciente y cada vez más concentrada en núcleos urbanos”. En este sentido, el portavoz del portal inmobiliario señala que “existe un problema de fondo vinculado a la inseguridad jurídica percibida por los arrendadores y a la lentitud de los mecanismos de resolución de conflictos”.

Piso en alquiler en Córdoba, tras la remodelación de un local comercial / Manuel Murillo

Del lado de la demanda, Font expone que “muchos inquilinos tienen la sensación de que el alquiler es una trampa porque las altas mensualidades limitan sus opciones a la hora de ahorrar, hacer la compra o tener algo de ocio, además de obligarles a repensar sus planes de formar una familia”.

Para el directivo, “es imprescindible fomentar la colaboración público-privada, agilizar los procesos administrativos y judiciales, y desarrollar un marco estable que incentive la inversión a largo plazo en vivienda en alquiler”. El experto admite que “sin estas palancas, el mercado seguirá tensionado y el acceso a la vivienda continuará deteriorándose, especialmente para los segmentos más vulnerables”.

Barcelona fue la capital más cara y Palencia, la más barata

El informe trimestral de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en marzo de 2026 fueron Madrid (21,78 €/m²), Baleares (18,94 €/m²) y Cataluña (16,54 €/m²), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (6,68 €/m²), Extremadura (6,89 €/m²) y Castilla y León (7,09 €/m²). En el primer trimestre del año, solo hubo incrementos. El más llamativo fue el de Navarra (7,99%). Respecto al año pasado, Asturias (31,47%) fue la que más subió y Canarias (-6,22%) la que más se rebajó.

En la clasificación de provincias por renta, en marzo de 2026 la primera posición fue para Madrid, con 21,78 euros por metro cuadrado. Le siguieron Baleares (18,94 €/m²) y Barcelona (18,81 €/m²). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación 4,71 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,82 €/m²) y Ciudad Real (5,11 €/m²). La provincia que más encareció sus alquileres en el primer trimestre fue Segovia (8,35%), mientras que el mayor descenso fue el de Lleida (-2,40%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Asturias (31,47%). La renta que más se ajustó fue la de Santa Cruz de Tenerife (-7,77%).

En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con un precio por metro cuadrado de 30,06 euros. Le siguieron Madrid (29,54 €/m²) y Donostia-San Sebastián (21,13 €/m²). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 6,71 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Zamora (7,26 €/m²) y Huelva (7,31 €/m²). Santa Cruz de Tenerife (5,20%) protagonizó las subidas trimestrales, mientras que Girona (-3,51%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a marzo de 2025, Sevilla (27,88%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Palencia (-18,96%).