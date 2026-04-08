Sucesos
El paso de un temporal por Córdoba deja caídas de ramas y árboles en Ciudad Jardín, el Sector Sur y el barrio del Guadalquivir
Vehículos aparcados se han visto dañados en avenida de Guerrita, Carretera de Castro y General Lázaro Cárdenas
El temporal de lluvia y viento de las últimas horas ha dejado algunas incidencias -poco relevantes eso sí, y sin que haya que lamentar heridos- en Córdoba. En concreto, se trata de tres incidentes ocurridos esta pasada madrugada en la capital cordobesa, cuando se han alcanzado rachas de viento de más de 40 kilómetros por hora y 8 litros de agua acumulada. Hay que recordar que el aviso amarillo de la Aemet por lluvias y tormentas afecta a la Subbética cordobesa y se mantiene hasta las 12.00 horas de hoy miércoles.
En concreto, según informa el servicio de Emergencias 112, un árbol ha caído sobre un coche aparcado en la calle Carretera de Castro del Río, en el barrio del Sector Sur, a las 07.10 horas. Vecinos han alertado al 112, que ha dado aviso a los bomberos y a la Policía Local para despejar el árbol y asegurar la zona. En los mapas en directo de Google Maps se apuntan retenciones de tráfico alrededor de este foco, muy importante para la movilidad de la ciudad, ya que es una calzada de acceso directo a la autovía A-4 y a la carretera de Granada.
Otros dos coches afectados
Además, esta pasada madrugada, otros dos coches se han visto afectados por el temporal, aunque no han sido árboles al completo sino ramas las que han causado desperfectos en los dos casos. El primero de los incidentes ha ocurrido en la avenida de Guerrita, en el barrio de Ciudad Jardín, donde una rama ha caído encima de un coche que estaba aparcado. Misma situación se ha producido en la calle General Lázaro Cárdenas, en el barrio del Guadalquivir. Los bomberos han intervenido para retirar el follaje de ambos vehículos.
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