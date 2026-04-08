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El Paseo por la Ciencia de Córdoba contará con 40 carpas y más de 1.100 participantes el próximo 11 de abril

El evento, con una previsión de más de 8.000 visitantes, busca despertar vocaciones científicas entre los jóvenes y acercar la ciencia a la calle

Presentación de los detalles del Paseo por la Ciencia de este año.

Presentación de los detalles del Paseo por la Ciencia de este año. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Córdoba acogerá el próximo 11 de abril una nueva edición del Paseo por la Ciencia, una cita ya consolidada en la ciudad que este año conmemora su vigésimo aniversario bajo el lema La ciencia siembra semillas que mejoran el futuro. La actividad se desarrollará en el Vial Norte, de 10.00 a 15.00 horas, y reunirá a más de 1.100 participantes entre alumnado, profesorado e investigadores, con una previsión de más de 8.000 visitantes.

Durante la presentación, celebrada este miércoles en el Ayuntamiento, la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha estado acompañada por el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé; la diputada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, María Auxiliadora Moreno; el decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo; y la presidenta de la Asociación del Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, Laura Villafuertes, que han destacado el valor educativo y divulgativo del evento, que saca la ciencia a la calle y la acerca a toda la ciudadanía de forma práctica, participativa y accesible.

Córdoba XIX edición de Paseo por la ciencia en el vial norte

Una imagen de la pasada edición del Paseo por la Ciencia. / Víctor Castro

La organización ha explicado que en esta edición participarán centros de Primaria, Secundaria, Formación Profesional, facultades universitarias y centros de investigación. En total, habrá 40 carpas, con presencia de 14 centros de Secundaria, tres colegios y siete espacios vinculados a la Universidad de Córdoba. Además de centros de la capital y la provincia, asistirán grupos procedentes de localidades como Castro del Río, Montilla, Espejo, Posadas, Lucena y Ronda, así como un centro invitado de Fuente de Cantos, en Extremadura.

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Asimismo, los organizadores han destacado el Paseo por la Ciencia como un referente cultural y educativo en Córdoba, así como una herramienta para despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes. Las instituciones colaboradoras reiteraron su apoyo a una iniciativa que, dos décadas después de su creación, sigue apostando por la divulgación, la curiosidad y el aprendizaje compartido

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