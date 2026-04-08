Política
El Partido Popular incluye a Nieto y Villamandos en su candidatura por Córdoba para las elecciones andaluzas y reserva a Molina
La candidatura del PP por Córdoba, encabezada por Antonio Repullo, presenta pocas sorpresas, destacando la presencia del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la ausencia del presidente del partido en la provincia, Adolfo Molina
Los partidos continúan elaborando sus listas de cara al 17 de mayo y ya son menos las incógnitas que quedan pendientes. El Partido Popular ya tiene cerrada la candidatura con la que concurrirá a las elecciones andaluzas del 17 de mayo por la provincia de Córdoba, según ha podido conocer Diario CÓRDOBA. El martes, el partido dio a conocer que la lista la lideraría el secretario del PP-A, Antonio Repullo, y hoy empiezan a conocerse el resto de nombres de la plancha que incluirá a los dos consejeros cordobeses: José Antonio Nieto, consejero de Justicia, y José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad. Se trata de una novedad importante respecto a los comicios del 2022 cuando ninguno de los dos ocupó un sitio en la candidatura. Ni siquiera José Antonio Nieto, entonces portavoz del PP-A, lo que originó especulaciones entonces que terminaron con su nombramiento al frente de Justicia. Además de esas inclusiones, la plancha de 2026 arroja una novedad más: la no inclusión del delegado del Gobierno en Córdoba y presidente de la formación en Córdoba, Adolfo Molina, que ocupó el puesto de salida hace cuatro años.
Pocas sorpresas
Siguiendo con la candidatura, los populares optarían por repetir en el puesto número 2 del PP con Araceli Caballo, mientras que en el puesto 3 sería para Jesús Aguirre. A pesar de que había quinielas por su retirada de la política institucional, el hasta ahora presidente del Parlamento andaluz vuelve a formar parte de las listas. En el número 4 se situaría Beatriz Jurado, que ha tenido un papel destacado como portavoz de Sanidad, al lado del consejero Antonio Sanz. José Antonio Nieto sería el puesto número 5, seguido de la parlamentaria andaluza Verónica Martos. Cerrando la plancha, el alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido.
Siete de doce diputados
En la anterior convocatoria, el 19 de junio del 2022, los populares obtuvieron 7 de los 12 diputados andaluces que hay en juego en Córdoba. Los últimos sondeos, como la encuesta del CIS publicada ayer, vuelven a dar una mayoría holgada a la formación de Juanma Moreno en la provincia. El CIS apuntó en su última estudio que el 33,5% de los encuestados cordobeses votaría al Partido Popular, seguidos por un 21,9% que se decantarían por el PSOE.
Lista completa
1. Antonio Repullo Milla
2. Araceli Cabello Cabrera
3. Jesús Aguirre Muñoz
4. Beatriz Jurado Fernández de Córdoba
5. José Antonio Nieto Ballesteros
6. Verónica Martos Montilla
7. José Carlos Gómez Villamandos
8. Miriam Ortiz López de Ahumada
9. José Carlos García García
10.Tatiana Pozo Romero
11. José María Bellido Roche
12.Matilde Esteo Domínguez
SUPLENTES
1. Javier Vacas Pérez
2. María José Tejada Jiménez
3. Antonio Bejarano Martín
4. Vanessa Mariscal Herrera
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