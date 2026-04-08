Las obras del parque empresarial junto a la BLET pueden empezar: firmado el contrato para uno de los mayores centros logísticos de Andalucía

Las obras para urbanizar los terrenos donde se levantará el polígono empresarial junto a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), en La Rinconada, en Córdoba capital, ya pueden empezar. El alcalde de Córdoba y presidente de la junta de compensación de los terrenos (PPI-6), José María Bellido; y el gerente en Andalucía Occidental de Ferrovial Construcción, Juan García Liñán, han rubricado este miércoles el contrato de ejecución de las obras del futuro polígono, que llevará por nombre Gran Capitán.

La firma, como han recordado desde la propia junta de compensación, supone el punto de partida para que la unión temporal de empresas (UTE) constituida entre las constructoras Ferrovial y Rialsa dé comienzo a las obras de uno de los mayores centros logísticos de Andalucía.

"Este acto pone fin a un amplio trabajo técnico y jurídico, desarrollado durante los últimos cinco años, que permite la creación del ecosistema civil que alimentará y dará servicio a la futura BLET", valoran los promotores de la iniciativa. En este caso, cabe recordar que la BLET ocupará 85 de las 200 hectáreas que conforman todo este sector urbanístico, por lo que su entorno queda ahora habilitado para la instalación de empresas e industrias de primer nivel.

El gerente en Andalucía Occidental de Ferrovial Construcción, Juan García Liñán, y el alcalde de Córdoba y presidente de la junta de compensación de los terrenos, José María Bellido. / CÓRDOBA

Bellido: "Ejemplo de agilidad administrativa"

Para Bellido, que esta firma se produzca en abril de 2026 representa un "ejemplo de agilidad administrativa para que un proyecto tan estratégico salga adelante. Se está dando un paso más, pero en esta ocasión absolutamente definitivo, para la reindustrialización de la ciudad", ha dicho al definir este parque logístico y empresarial como "un espacio que va a transformar la economía cordobesa, nuestro urbanismo, nuestra proyección como ciudad en el exterior, el mercado laboral e incluso al sector educativo".

Los trabajos

La activación del contrato supone que en las próximas semanas comenzarán los primeros movimientos de tierras en la zona. Esto supondrá la generación "de miles de puestos de trabajo" entre empleos directos e indirectos, solo en la fase de construcción y edificación, aseguran desde la junta de compensación. Al respecto, el responsable de la UTE, Juan García Liñán, se ha referido al proyecto como "una oportunidad única para impulsar la actividad socioeconómica de Córdoba". Liñán ha expresado el "compromiso de la UTE que integramos Ferrovial y Rialsa con el desarrollo eficiente y sostenible de este espacio logístico para favorecer la actividad de las empresas y generar nuevas oportunidades en nuestra ciudad".

Firma del contrato, celebrada este miércoles en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Empresas que se instalarán en el parque

La firma sienta los cimientos para la transformación del sistema productivo cordobés, entienden sus promotores, pues se espera que en este parque logístico 4.0 se asienten compañías con una demanda de perfiles de alta cualificación y especialización. Firmas del sector de la defensa, la seguridad, la tecnología, la logística o las telecomunicaciones pueden ser las primeras interesadas en instalarse y a su vez requerirán de servicios externos que también necesitarán establecer una sede en la zona.

Desde hoy, todas esas empresas cuentan con la garantía jurídica necesaria para la adquisición de parcelas en el Gran Capitán, "una llanura cuya titularidad compartían hasta ahora la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el Ayuntamiento de Córdoba y particulares", han añadido los promotores. Al respecto, Bellido ha puesto de relieve "el firme compromiso que han tenido los miembros de la junta de compensación y de las instituciones por agilizar un procedimiento complejo, lo cual va a permitir que la obra civil se desarrolle en paralelo a la militar".

Terrenos de La Rinconada, los que se corresponden con la parte de la BLET, ya urbanizados. / MANUEL MURILLO

Licencia de obras

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha aprobado la licencia para estas obras, cuyo presupuesto está cifrado en 38,3 millones de euros destinados exclusivamente a la urbanización de las 115 hectáreas que conforman el área empresarial y logística, donde se han proyectado también infraestructuras eléctricas, hídricas y de conexiones por un valor superior a los 80 millones (en otros proyectos que también tendrán que licitarse y que se irán acometiendo de forma paralela).

Según los plazos estipulados, se espera que en el segundo semestre del año 2028 el Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán sea una realidad. "De este modo, la actividad industrial podría incluso anticiparse a la fase inicial de operatividad de la BLET, según las últimas previsiones aportadas por el Ministerio de Defensa", han finalizado.