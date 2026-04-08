El nuevo punto de urgencias de Levante Sur en Córdoba abre este jueves: este es su horario

A partir de este jueves, 9 de abril, Córdoba capital contará con un tercer punto fijo de urgencias extrahospitalarias con la apertura del nuevo dispositivo ubicado en el Centro de Salud Levante Sur Doctor Manuel Barragán Solís, situado en la calle Sagunto. Con esta incorporación, la red del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir queda integrada por el Punto de Urgencias Sector Sur, en el Centro de Salud Sector Sur Santa Victoria; el Punto de Urgencias Carlos Castilla del Pino, en el Centro Sanitario Carlos Castilla del Pino.

El nuevo punto de urgencias de Levante Sur dispone de tres consultas médicas, una sala de emergencias, una sala de triaje, una sala de enfermería, una sala de observación y cuidados de enfermería, así como zona de espera y admisión de pacientes. Su horario de funcionamiento será de lunes a viernes, de 15.00 a 08.00 horas, y durante las 24 horas los sábados, domingos y festivos.

Apertura con demoras

Su puesta en marcha se ha enfrentado a diferentes obstáculos, el último de los cuales ha sido la dotación de personal.

La apertura de este recurso se anunció inicialmente para principios de 2025, aunque posteriormente la Junta trasladó que se produciría antes de finalizar el año. Las obras del nuevo centro, cuya construcción arrancó a principios de 2024, concluyeron en enero de 2025 y, desde entonces, su entrada en funcionamiento ha quedado supeditada a la dotación de profesionales sanitarios.

El último revés se produjo a comienzos de febrero, cuando la convocatoria de plazas médicas quedó desierta. Entonces, la delegada de Salud, María Jesús Botella, aseguró que se volvería a lanzar la convocatoria y apuntó a una posible apertura a mediados de marzo.

La falta de médicos o las condiciones laborales que ofrece el SAS han hecho que la primera convocatoria para contratar personal quedara desierta. Esto obligó a abrir otra convocatoria que finalmente se saldó con dos contratos y dos solicitudes de traslado, algo que al Sindicato Médico le parece insuficiente.