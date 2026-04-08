Las mujeres gitanas lideran la lucha contra la discriminación en Córdoba y buscan romper "techos de hormigón"

Córdoba celebra este miércoles, 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano con renovadas demandas y diversas actividades como el despliegue de la bandera gitana en el Ayuntamiento de Córdoba y un acto que tendrá lugar en la Calahorra esta tarde. María Jesús Fernández, de Kamira, ha animado a los cordobeses a participar en ese acto público, donde se celebrará la llamada ceremonia del río, se leerá un manifiesto y se cantará el himno delYelen Yelen.

Los representantes de las asociaciones gitanas han destacado el avance protagonizado por esta comunidad en los últimos años, con una mayor visibilización del colectivo, y han puesto en valor el aumento de jóvenes que cursan estudios universitarios y logran romper los estereotipos que hay asociados a los gitanos. En este sentido, los colectivos abogan por erradicar el antigitanismo, rompiendo esos estereotipos y prejuicios y hacerlo a través de las mujeres gitanas, "para romper no ya con el techo de cristal, sino con los techos de hormigón", ha defendido una de las representantes del colectivo, Míriam Fernández.

Carmen Carrillo: "Seguimos reivindicando la calidad de vida de la población gitana"

Carmen Carrillo, presidenta de Upre Ronja, que lleva alrededor de 30 años trabajando en la zona de Moreras, ha defendido el potencial de las mujeres gitanas: "Seguimos reivindicando la calidad de vida de la población gitana, que siempre es inferior a la población en general. Necesitamos mucho apoyo y mucho refuerzo por parte de todas las instituciones y que no solamente se celebre un día, sino que sean todos los días del año".

En España hay en la actualidad más de 1,3 millones de gitanos, de los que 700.000 viven en Andalucia y entre 20 y 30.000 en Córdoba. "Reivindicamos a las entidades no solo más apoyo institucional, sino más apoyo real y menos palabra", ha resumido Fran Jiménez, de Secretariado Gitanano para exigir una ley integral para el pueblo gitano, "que ayude a la incorporación de gitanos y gitanas en las universidades, en puestos de responsabilidad, en las grandes empresas".

ADN gitano

"En en toda España, pero especialmente en Andalucía, podemos decir que en nuestro ADN todos tenemos algo de sangre gitana, porque son muchos siglos ya los que estamos compartiendo este territorio", ha sostenido Eva Contador, delegada de Servicios Sociales, en un breve acto que se ha celebrado hoy finalmente en el interior del Ayuntamiento de Córdoba por la lluvia. La delegada del PP ha defendido la aportación de los gitanos a la economía y a la cultura, junto a los representantes de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali y las asociaciones Kamira y Secretariado de Gitano.

El Día Internacional del Pueblo Gitano en 2025. / A. J. González

La ceremonia del río

La ceremonia del río es un acto de homenaje de las víctimas del holocausto del pueblo gitano, en el que se arrojan flores al Guadalquivir y se encienden velas en recuerdo de todas las personas que han fallecido a lo largo de la historia.

Los colectivos han llamado la atención de la doble discriminación que sufren las mujeres gitanas, por su condición de mujeres y de gitanas, a lo que habría que sumar que muchas de ellas viven en zonas de exclusión social. Por eso, rreclaman mayor apoyo de las administraciones, mayor visibilización en todos los ámbitos, lo que ayudaría a rebajar la discriminación.