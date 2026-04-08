Política
Maíllo, Santiago, el embajador de Cuba y Amama, protagonistas de la Fiesta del PCA el fin de semana en Córdoba
El Partido Comunista de Andalucía (PCA) celebra su vigesimosexta fiesta en Córdoba del 10 al 12 de abril, con actividades culturales, debates políticos y conciertos para todos los públicos
Un año más, vuelve la Fiesta del Partido Comunista de Andalucía (PCA) con su vigesimosexta edición que se realizará los días 10, 11 y 12 de abril en el Arenal de Córdoba, con un programa cargado de actividades culturales, debates sobre actualidad política y conciertos. La programación del viernes se centrará en los más pequeños con la gala de circo de Los Hermanos Moreno y una actividad de cuentacuentos, pintacaras o un mural colectivo. También el viernes tendrá lugar el taller Crisis de los cribados, que se llevará a cabo por parte de Amama Córdoba y la responsable del Área Feminista del PCA, Alba Doblas. Luego actuarán la chirigota feminista Se acabó, Juan Pinilla y Lourdes Pastor.
Programa del sábado
El sábado 11 dará comienzo con la mesa Andalucía antiimperialista: de Cuba a Oriente Medio, con la participación del embajador de Cuba Marcelino Medina, la diputada de IU en el Congreso Engracia Rivera, el responsable de Relaciones Internacionales del PCE, Manu Pineda, y el representante de Córdoba con Palestina, Fairuoz Hussein Naranjo.
También se presentará el libro China ante un orden mundial en transición, con su autor y presidente del PCE, José Luis Centella, y Marta Martín, adjunta de la secretaría internacional del PCE, y el acto político de la UJCE Andalucía Vencer en las grietas donde se pondrá en valor a la juventud combativa andaluza.
Participación de Antonio Maíllo
El sábado por la tarde tendrá lugar el acto Por Andalucía: una esperanza para nuestra tierra, en el que participarán de Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Rosa María Rodríguez, candidata por Córdoba, Esperanza Gómez, candidata por Cádiz y el diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía Toni Valero.
Después se presentará el número 12 de la revista Pensar desde Abajo en un acto sobre La batalla cultural, que contará con Niklas Rodríguez, secretario político de la UJCE Andalucía, Cruz Tornay y Javier Moreno, profesores de comunicación, Gemma González, investigadora, Carmen Romero, comunicadora, y Jesús Rodríguez Rojo, director de la revista. En la Carpa de Libros, se presentarán Esto no venía en el manual del buen alcalde, de Fidel Romero Ruiz y Diario a bordo del Sirius de Manuel García Morales.
También habrá un homenaje a Andrés Vázquez de Sola, con la proyección del documental La ideología de los lápices, y el mitin central, con las intervenciones de Enrique Santiago, secretario general del PCE, Ernesto Alba, secretario general del PCA, las ya mencionadas, Alba Doblas, Niklas Rodríguez yRosa María Rodríguez y Manuela Jiménez, responsable del Área Ideológica del PCA. El cierre del día se levará a cabo conlos conciertos de Lucía Sócam y Reincidentes.
Domingo
Por último, el domingo 12 de abril, queda reservado para el Torneo de Ajedrez, seguido de la entrega de premios del torneo y del concurso de relato corto y poesía. Durante toda la jornada podrá visitarse la Exposición por el Centenario del nacimiento de Fidel Castro.
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