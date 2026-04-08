La lluvia refleja un doble arcoíris en Córdoba

La lluvia caída sobre la ciudad durante este miércoles ha dejado en Córdoba un llamativo espectáculo en el cielo. La combinación de los chubascos con la posterior apertura de claros ha permitido contemplar un vistoso arcoíris que ha teñido el horizonte y que ha sido inmortalizado por nuestros fotógrafos Manuel Murillo y A. J. González.

El fenómeno ha permitido apreciar desde distintos puntos de la ciudad lo que se conoce como un doble arcoíris. El resultado es la aparición de dos arcos concéntricos en el cielo de forma simultánea: el principal, más brillante y con los colores bien definidos, y un segundo arco más tenue que aparece por encima.

El espectacular doble arcoiris que ha cruzado Córdoba / A.J. González

La característica más curiosa es que en ese segundo arco los colores están invertidos respecto al primero: donde en el arco principal el rojo está en la parte exterior y el violeta en la interior, en el arco secundario sucede al revés.

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Más de 20 litros en dos días

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones que se han registrado entre el martes y el miércoles en Córdoba dejaron más de 22 litros por metro cuadrado. La franja horaria entre las doce y las una de la madrugada ha coincidido con la mayor concentración de precipitaciones (4,7 mm).