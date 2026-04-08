Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de abril de 2026

Poesía

Acto de presentación de ‘El silencio que me acecha’

Juan Serrano presenta su poemario El silencio que me acecha. Acompañarán al autor, Calixto Torres, autor del prólogo y Rafael Ruiz, poeta.

CÓRDOBA. Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Medina Azahara, 5. 19.00 horas.

Lectura

‘La Hora del Cuento’

Nieves Palma, Rafa Blanes y Pilar Nicolás recrean la magia de los libros a través de la narración oral. Los contadores se encargarán de realizar este ciclo, recomendado preferentemente para niños de 6 a 8 años, con temática centrada en narrativas de igualdad y conciliación.

CÓRDOBA. B. Levante, El Higuerón y Poniente Sur. Plaza Mahatma Gandhi, Medina Azahara y Camino Viejo de Almodóvar. 17.00, 17.00 y 18.00 horas.

Exposición

Inaguración de ‘Going extreme’

La Facultad de Filosofía y Letras acogerá, del 8 al 30 de abril, la exposición Going extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias, promovida por la Cátedra de Memoria Democrática. La inauguración tendrá lugar hoy en un acto abierto al público. La muestra, vinculada al proyecto europeo Arenas, propone una reflexión crítica sobre la expansión de los discursos extremistas y su impacto en las democracias contemporáneas.

CÓRDOBA. Hall de columnas de la Facultad de Filosofía y Letras. Plaza del Cardenal Salazar. 18.00 horas.

Narrativa romántica

Presentación de ‘Donde habitan los silencios’, de Mónica Montero

Presentará el acto Manuel Montero Pérez-Barquero.

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada, 11. 19.00 horas.

Biblioteca Viva de Al-Andalus

Conferencia sobre Averroes

Roberto Quero ofrecerá la conferencia Averroes, siempre: 900 años del nacimiento de un sabio. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Seminario Julio Anguita Parrado

Fotoperiodismo como herramienta de interpretación y memoria

La fotoperiodista Sandra Balsells analizará a las 18.00 horas el papel de la imagen en la comprensión de la realidad contemporánea en su conferencia Fotoperiodismo: testimonio del presente, memoria del futuro. La jornada se completará a las 19.30 horas con la mesa redonda Vida, una visión peculiar sobre la guerra, en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez dialogará con el comisario Gerardo Mosquera, crítico de arte y ensayista, sobre el valor del testimonio visual y su capacidad para construir relato y conciencia.