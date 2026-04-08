Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Poesía
Acto de presentación de ‘El silencio que me acecha’
Juan Serrano presenta su poemario El silencio que me acecha. Acompañarán al autor, Calixto Torres, autor del prólogo y Rafael Ruiz, poeta.
CÓRDOBA. Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Medina Azahara, 5.
19.00 horas.
Lectura
‘La Hora del Cuento’
Nieves Palma, Rafa Blanes y Pilar Nicolás recrean la magia de los libros a través de la narración oral. Los contadores se encargarán de realizar este ciclo, recomendado preferentemente para niños de 6 a 8 años, con temática centrada en narrativas de igualdad y conciliación.
CÓRDOBA. B. Levante, El Higuerón y Poniente Sur.
Plaza Mahatma Gandhi, Medina Azahara y Camino Viejo de Almodóvar.
17.00, 17.00 y 18.00 horas.
Exposición
Inaguración de ‘Going extreme’
La Facultad de Filosofía y Letras acogerá, del 8 al 30 de abril, la exposición Going extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias, promovida por la Cátedra de Memoria Democrática. La inauguración tendrá lugar hoy en un acto abierto al público. La muestra, vinculada al proyecto europeo Arenas, propone una reflexión crítica sobre la expansión de los discursos extremistas y su impacto en las democracias contemporáneas.
CÓRDOBA. Hall de columnas de la Facultad de Filosofía y Letras.
Plaza del Cardenal Salazar.
18.00 horas.
Narrativa romántica
Presentación de ‘Donde habitan los silencios’, de Mónica Montero
Presentará el acto Manuel Montero Pérez-Barquero.
CÓRDOBA. Librería Luque.
Fray Luis de Granada, 11.
19.00 horas.
Biblioteca Viva de Al-Andalus
Conferencia sobre Averroes
Roberto Quero ofrecerá la conferencia Averroes, siempre: 900 años del nacimiento de un sabio. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Seminario Julio Anguita Parrado
Fotoperiodismo como herramienta de interpretación y memoria
La fotoperiodista Sandra Balsells analizará a las 18.00 horas el papel de la imagen en la comprensión de la realidad contemporánea en su conferencia Fotoperiodismo: testimonio del presente, memoria del futuro. La jornada se completará a las 19.30 horas con la mesa redonda Vida, una visión peculiar sobre la guerra, en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez dialogará con el comisario Gerardo Mosquera, crítico de arte y ensayista, sobre el valor del testimonio visual y su capacidad para construir relato y conciencia.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
18.00 y 19.00 horas.
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre la Semana Santa: 'Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Una investigación de la UCO, clave para avanzar en tecnologías de construcción más eficientes y sostenibles
- La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
- ¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza y cuándo comienza la Semana Santa de Córdoba 2027?