El Hospital Reina Sofía elabora un manual para mejorar la atención paliativa y el acompañamiento integral a pacientes y familias

El servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Reina Sofía ha elaborado un manual que recoge, de forma práctica y accesible, su experiencia organizativa y asistencial en un área clave de la sanidad pública. Este documento nace con el objetivo de contribuir a que la atención paliativa sea cada vez más homogénea, coordinada y humana, tanto en el hospital como en el domicilio, ofreciendo a pacientes y familias un acompañamiento integral en momentos de especial vulnerabilidad.

La publicación sistematiza circuitos, criterios de actuación y herramientas de coordinación entre profesionales, con un enfoque centrado en la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y el apoyo emocional y social. Desde la Unidad destacan que ordenar la práctica y compartir conocimiento ayuda a responder mejor a situaciones complejas, reduce incertidumbres y favorece una atención más serena y coherente, donde el tiempo, la escucha y el respeto a las decisiones del paciente son parte esencial del cuidado.

El manual presta especial atención a aspectos que marcan la diferencia en cuidados paliativos, como la coordinación con Atención Primaria y otros servicios hospitalarios, la planificación de la atención en el domicilio, el acompañamiento en los momentos de crisis, la comunicación con familias y cuidadores, y el abordaje de dilemas éticos y decisiones compartidas. Todo ello se alinea con el enfoque integral que promueve el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, basado en atender necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales, garantizando equidad y continuidad.

La iniciativa se apoya en la trayectoria consolidada de este equipo que se constituyó en 2015 y fue la primera unidad de gestión de estas características en Andalucía, contribuyendo a impulsar un modelo más estructurado y coordinado para la atención al final de la vida. Ese recorrido ha sido reconocido con la acreditación de nivel “Excelente” por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), un respaldo al trabajo continuado por mejorar procesos, resultados y experiencia del paciente.