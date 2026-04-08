Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas DGTAdifPSOEFarmaciasPremios jubilaciónParkingPatio Maese Luis 22Deducciones RentaTemporal
instagramlinkedin

Solidaridad

El Hospital Quirónsalud Córdoba acoge una jornada de donación de sangre el miércoles 15 de abril

Los interesados deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas

Donación de sangre en una instalación de Córdoba, hace unos meses.

Donación de sangre en una instalación de Córdoba, hace unos meses. / A. J. González

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El Hospital Quirónsalud Córdoba acogerá el próximo miércoles 15 de abril una jornada de donación de sangre, abierta a todo el que desee donar, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cordoba, cuyos equipos permanecerán en el salón de actos el centro hospitalario de 10.00 a 14.00 horas.

Requisitos básicos de los donantes

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilogramos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. "Antes de cada donación se realizará un reconocimiento médico y cada donante recibirá un carné con la indicación de su grupo sanguíneo y factor RH", explica el Quirónsalud en una nota de prensa.

Las reservas de sangre son básicas para el funcionamiento de los hospitales, tanto para transfusiones a pacientes que lo necesiten, como para intervenciones quirúrgicas u otro tipo de procesos asistenciales. Tras los días de Semana Santa, las donaciones de sangre son muy necesarias.

Fachada del Hospital Quirónsalud Córdoba.

Fachada del Hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

Esta jornada de donación tiene como objetivo llamar la atención en la importancia de donar sangre, "un acto altruista que tienen un papel fundamental en los centros hospitalarios". "Cada día, miles de personas requieren transfusiones debido a cirugías, accidentes o enfermedades crónicas. Sin embargo, los bancos de sangre suelen tener escasez, lo que pone en riesgo la atención de quienes más lo necesitan. Donar sangre es un proceso seguro, rápido y vital, y las donaciones son esenciales para quienes enfrentan situaciones críticas", continúa la nota.

Noticias relacionadas

Un gesto sencillo que puede salvar vidas

Así pues, la donación de sangre es "un gesto sencillo que apenas requiere unos minutos, pero cuyo impacto puede ser decisivo en la vida de muchas personas". Cada donación contribuye directamente a salvar vidas. Sin apenas esfuerzo para el donante, este acto solidario se convierte en "una experiencia muy gratificante, ya que, con un pequeño gesto, se realiza una gran labor". Participar en esta jornada es, además, "una oportunidad para reforzar el compromiso colectivo con la salud y el bienestar de la comunidad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  2. Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
  3. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  4. Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
  5. Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
  6. El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
  7. Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
  8. Manuel Torralbo presenta el equipo con el que acude a la reelección como rector en la UCO, con cambios en el organigrama

El Hospital Quirónsalud Córdoba acoge una jornada de donación de sangre el miércoles 15 de abril

Las fechas clave de las elecciones en Andalucía: días, plazos del voto por correo, campaña y escrutinio

El centro comercial La Sierra presenta una semana de talleres creativos

El centro comercial La Sierra presenta una semana de talleres creativos

El Ayuntamiento de Lepe, tercera administración excluida de la causa de Adamuz

El Ayuntamiento de Lepe, tercera administración excluida de la causa de Adamuz

Urbanismo reactiva los trabajos para el parking subterráneo entre las avenidas de Vallellano y el Aeropuerto

Urbanismo reactiva los trabajos para el parking subterráneo entre las avenidas de Vallellano y el Aeropuerto

Cultura para todos: Teatro Avanti cumple 20 años como referente social, educativo y artístico

Publicada la convocatoria para cubrir 47 plazas de Policía Local en Córdoba, con 39 por oposición: escalas y plazo de presentación de solicitudes

El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó
Tracking Pixel Contents