Los fallecidos en Córdoba el miércoles 8 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 9 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Ángel Navajas Sánchez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Asunción Tórres Aguilar

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia Carmona Carrasquilla

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La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.