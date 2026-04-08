Las empresas cordobesas alertan del sobrecoste del transporte en el sector agroalimentario por el conflicto en Irán

La Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), celebrada este miércoles en el Campus Córdoba de Formación Profesional, ha puesto el foco en uno de los principales problemas que afronta actualmente el tejido productivo ante la incertidumbre que genera el conflicto armado en Irán. El incremento del coste del transporte de mercancías, especialmente en el sector agroalimentario, es de las cosas que más preocupa a las empresas cordobesas.

En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha advertido de que la "multiplicación del precio de los fletes" está comprometiendo seriamente la competitividad de muchas empresas cordobesas en los mercados internacionales. El sector agroalimentario, uno de los pilares económicos de la provincia, es el más afectado, con empresas que encuentran cada vez más dificultades para mantener su presencia exterior e incluso se ven obligadas a abandonar determinados mercados.

En la misma línea, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha trasladado la inquietud del sector exportador ante el actual contexto internacional, señalando que los conflictos geopolíticos están agravando la situación y teniendo un impacto directo en la actividad diaria de las empresas. No obstante, ha expresado su deseo de que se avance hacia un alto el fuego en los focos de tensión internacional, lo que permitiría recuperar cierta estabilidad y reducir la presión sobre el comercio exterior.

Ante este escenario, la patronal ha reclamado la implicación de las administraciones públicas, especialmente del Gobierno central, para poner en marcha medidas que alivien estos sobrecostes logísticos, como ayudas directas o mecanismos de compensación que permitan sostener la actividad exportadora.

Resultado positivo del presupuesto

La asamblea ha servido también para aprobar la memoria anual de actividades y la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que se ha cerrado con unos ingresos de 1.997.760 euros frente a los 2.170.000 euros previstos inicialmente, con un resultado positivo de 100.157 euros. Asimismo, se ha aprobado el presupuesto para 2026, que asciende a 1.870.000 euros. En paralelo, CECO ha destacado el crecimiento de su base asociativa, con un aumento superior al 22% en los dos últimos años y más de 40 nuevas incorporaciones desde la última Asamblea.

El consejero delegado de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, ha subrayado su voluntad de ganar aún más peso en Andalucía. Durante su intervención, ha destacado que la entidad mantiene una estrategia de cercanía, inversión y acompañamiento a largo plazo. Ruiz de Gordejuela ha puesto en valor la solidez del banco y su implicación en los proyectos clave de la región, con especial atención a la financiación empresarial, el respaldo a pymes y autónomos, el sector agrario, la innovación y la vivienda protegida. En este contexto, ha señalado que la inversión crediticia de la banca de Empresas alcanzó los 660 millones de euros en 2025, un 10% más que el año anterior, mientras que los depósitos de instituciones superaron los 1.500 millones.

El CEO de Kutxabank ha remarcado además el peso de la entidad en la provincia de Córdoba, donde lidera el mercado en varios segmentos, y ha resaltado su impacto económico tanto en la provincia como en el conjunto andaluz. Asimismo, ha avanzado que la entidad prevé incorporar a 100 profesionales entre 2025 y 2027 para reforzar su modelo de atención especializada y seguir creciendo en Andalucía.

Foto de familia tras la asamblea. / Manuel Murillo

Por otra parte, Antonio Díaz ha defendido a la empresa como motor esencial del desarrollo económico y social, al afirmar que "las empresas no son solo unidades económicas. Son motores de progreso, espacios de innovación, generadoras de empleo, creadoras de riqueza". En esa misma línea, ha puesto en valor el tejido empresarial cordobés, al que ha definido como "consolidado, diverso, dinámico y profundamente arraigado en el territorio".

Antonio Díaz también ha destacado el papel de las organizaciones empresariales, señalando que cumplen una función esencial para "representar, defender y acompañar a las empresas", además de actuar como interlocutores ante las administraciones y como espacios de cooperación y consenso. De forma expresa, ha reivindicado el papel de CECO, asegurando que "es la casa de las empresas de Córdoba y sus organizaciones", y ha mostrado su apoyo a las empresas de la construcción afectadas por la huelga del sector, insistiendo en que "el diálogo social" es “el mejor instrumento para encontrar soluciones”.

Durante su discurso, ha lanzado un mensaje de unidad y determinación, asegurando que "la cooperación ya no es una opción, es una necesidad", y que "este es el momento de la confianza": confianza en las empresas, en los profesionales y en la capacidad de adaptación del tejido productivo. Asimismo, ha reclamado un entorno favorable para la actividad empresarial, basado en "estabilidad normativa, simplificación administrativa, apoyo a la innovación, impulso a la formación y acceso a financiación", recordando que "cuando las empresas avanzan, avanza toda la sociedad".

Antonio Díaz ha identificado además varios retos de fondo para Córdoba, como el reducido tamaño empresarial, las dificultades de financiación, la necesidad de ganar competitividad, impulsar la digitalización, reforzar el ecosistema tecnológico y frenar la fuga de talento. En ese marco, ha apostado por sectores estratégicos y por proyectos como la FP, la Base Logística del Ejército de Tierra y la atracción de inversiones.

En la parte final de su intervención, ha planteado tres prioridades para el desarrollo de Córdoba: vertebración territorial e infraestructuras, especialización y diversificación y colaboración público-privada de verdad y fortalecimiento del tejido empresarial local, subrayando además que "sin personas formadas, capacitadas y motivadas, no hay desarrollo posible".