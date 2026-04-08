Eduardo Ruiz, consejero delegado de Kutxabank: "Queremos estar implicados en los proyectos clave de Andalucía"

Kutxabank refuerza su mensaje de compromiso con Córdoba, con el tejido empresarial y con el crecimiento de Andalucía. La entidad, representada por su consejero delegado (CEO), Eduardo Ruiz de Gordejuela, durante la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) celebrada este miércoles, defendió su posición como banco de referencia en la comunidad y su voluntad de seguir ganando peso en un territorio que considera estratégico.

"Somos una entidad de referencia en Andalucía y queremos serlo más. Es región de grandes oportunidades y realidades", afirmó Ruiz de Gordejuela ante los empresarios cordobeses. En su intervención, destacó el triple compromiso del grupo financiero con Córdoba, "donde mantenemos un liderazgo histórico, trabajando como una banca local con capacidad global"; con las empresas, "a través de un enfoque estratégico y la cercanía y el acompañamiento a largo plazo"; y con Andalucía, "como entidad de referencia, con una clara apuesta de inversión para el crecimiento".

El consejero delegado de Kutxabank insistió además en la fortaleza de la entidad, al asegurar que "no somos la entidad más grande, pero sí la más sólida". En esa misma línea, remarcó que el banco mantiene una estrategia seria de implantación en la comunidad, basada en la inversión y en el respaldo a empresas e instituciones andaluzas. "No somos una entidad ocasional ni oportunista. Nuestra vocación es la de mantener una relación de largo plazo", subrayó.

Ruiz de Gordejuela respaldó ese posicionamiento con cifras concretas. La inversión crediticia de la banca de Empresas alcanzó los 660 millones de euros en 2025, lo que supone un 10% más que en 2024. Por su parte, los depósitos de instituciones se multiplicaron 1,8 veces en 2025, hasta superar los 1.500 millones de euros.

Durante su intervención, también puso en valor la participación del banco en iniciativas de impulso del tejido productivo andaluz. Entre ellas, mencionó la colaboración con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) en 200 operaciones por cerca de 20 millones de euros en 2025, destinadas a facilitar el acceso al crédito en mejores condiciones de plazo y de tipo de interés a pymes y autónomos. A ello sumó las más de 13.000 PACs domiciliadas para el sector agrario, los más de 6.000 proyectos promovidos a través de la Corporación Tecnológica de Andalucía, así como la promoción de vivienda protegida (VPO) y de proyectos sociales a través de las fundaciones de la entidad. Además, subrayó que Kutxabank ha participado por tercera vez en la emisión de deuda sostenible de la Junta de Andalucía, dentro de su estrategia de implicación en la región.

Un momento durante su intervención. / Manuel Murillo

"Córdoba y Andalucía son mercados fundamentales para seguir creciendo y queremos estar implicados en los proyectos clave de la región", concluyó Ruiz de Gordejuela. Para ello, explicó, el banco ha puesto "especial foco en sus empresas e instituciones, con una oferta más sofisticada que responda a sus necesidades y con un modelo de atención avanzado, basado en la especialización de nuestra red y la incorporación de nuevo talento". En ese contexto, avanzó que la previsión es sumar 100 personas entre 2025 y 2027, que se unirán a la experiencia y conocimiento de sus profesionales.

Kutxabank es, según se expuso en la asamblea, líder en Córdoba, referente en Jaén y una de las principales entidades financieras de Andalucía. En la provincia cordobesa, su cuota de mercado en depósitos alcanza el 41%, mientras que la de nóminas representa el 35% y la de pensiones el 56%. La cuota de crédito es del 26%, la de hipotecas del 27% y la de fondos de inversión se acerca al 35%.

La entidad también destacó su impacto económico en la comunidad. En 2024, la actividad financiera y corporativa del Grupo Kutxabank contribuyó en Andalucía con 4.556 millones de euros, lo que representa de forma directa o indirecta el 2,3% del PIB andaluz. En Córdoba, esa aportación alcanzó los 1.781 millones de euros, con un impacto del 10,6% en el PIB de la provincia.

A ello se suma su relación con el tejido empresarial proveedor. Kutxabank destinó 59 millones de euros a pagos a cerca de 4.000 proveedores en Andalucía, de los que 35 millones de euros correspondieron a empresas cordobesas.