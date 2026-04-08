Cultura para todos: Teatro Avanti cumple 20 años como referente social, educativo y artístico

Luces, cámara y… ¡Acción! Porque Teatro Avanti cumple 20 años siendo uno de los espacios culturales más activos y comprometidos de Córdoba. Su historia comenzó el 1 de octubre de 2006, cuando recibió a sus primeros espectadores. «Avanti nació como una ‘trinchera para cuatro locos’ que buscaban su sitio en el mundo cultural. De hecho, presentamos el Proyecto Avanti en el Mercado de Abastos de La Corredera, caracterizados de pescadores vendiendo cultura», relata Francisco Santofimia, director del Teatro.

Producciones Avanti cuenta con más de una veintena de obras teatrales de todos los géneros.

Y es que dos décadas después, Teatro Avanti sigue apostando por la cultura como motor social y educativo, manteniendo su esencia y construyendo su propia identidad basada en la cercanía con el público y en la diversidad de propuestas culturales, que incluye teatro, danza, magia, música y circo.

Teatro Avanti cumple 20 años. / AJ González

Una propuesta cultural única y especial para todos los públicos

Con motivo del 20º aniversario, Avanti ha diseñado una programación muy especial que incluye espectáculos, ciclos temáticos y eventos ya consolidados. Ejemplo de ello es la Muestra de Teatro Aficionado de Córdoba, que reúne a compañías locales y provinciales; el Festival de Magia Imagilusión XX, y su amplia oferta de actividades familiares. Además, a lo largo del año se irán incorporando otras acciones conmemorativas que pondrán en valor la trayectoria del espacio.

Teatro Avanti cumple 20 años. / JUAN ALGAR

Cultura… Durante todo el año La programación que se ofrece durante el resto del año es continua y variada, e incluye: Teatro.

Música.

Danza.

Propuestas familiares, dirigidas especialmente al público infantil y juvenil. Durante el fin de semana se desarrolla la mayor parte de la actividad, con funciones para adultos y con sesiones familiares.

Un espacio de formación, producción y exhibición

Teatro Avanti es un espacio de exhibición, pero también lo es de producción y formación. Dispone de escuelas de artes escénicas donde se imparten disciplinas como el teatro, la danza, la música, la magia o el circo. «Estas actividades están dirigidas a diferentes edades y niveles, con un enfoque práctico y creativo que busca no solo formar artistas, sino también fomentar la sensibilidad cultural», añade Santofimia. Actualmente, la comunidad formativa supera ya los 350 alumnos.

Teatro Avanti cumple 20 años. / FRANCISCO GONZALEZ

Por otro lado, también existe Producciones Avanti, que es una compañía de teatro cordobesa. Cuenta con más de una veintena de obras teatrales de todos los géneros, dirigidas a todo tipo de público: familiar, juvenil y adulto. «Recientemente, se ha incorporado una línea destinada a personas mayores, que ha tenido una gran acogida», señala el director.

Vertiente solidaria El Teatro ofrece becas que facilitan el acceso a la cultura de las personas en riesgo de exclusión.

El futuro del Teatro: laboratorio de creación artística e innovación

Teatro Avanti se caracteriza por su carácter cercano, multidisciplinar y comprometido con la cultural y la sociedad. Su futuro pasa por seguir creciendo sin perder su esencia, apostando por la creación propia, apoyando a las compañías locales y fomentando la formación y la ampliación de públicos.

Teatro Avanti cumple 20 años. / Oscar Barrionuevo

Además, durante todo este tiempo, Teatro Avanti ha sido testigo de estrenos, de proyectos arriesgados y de experiencias únicas. «Celebrar 20 años no es solo mirar atrás, sino reafirmar el compromiso de seguir construyendo un futuro desde las artes escénicas», relata Francisco Santofimia.