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Informe anual

Córdoba lidera el crecimiento del mercado de farmacias en Andalucía con un aumento superior al 40% en 2025

La provincia cordobesa registró 22 transmisiones de farmacias en 2025, destacando las 19 compraventas que la situaron como una de las más dinámicas del mercado andaluz

Una farmacia de Córdoba, en una imagen de archivo.

Una farmacia de Córdoba, en una imagen de archivo. / AJ González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Córdoba se convirtió en 2025 en una de las provincias andaluzas con mejor comportamiento en el mercado de transmisiones de oficinas de farmacia. La provincia registró 22 transmisiones a lo largo del año, de las que 19 correspondieron a compraventas y tres a donaciones o herencias. Dentro de esas operaciones de compraventa, tres fueron parciales. En la actualidad, Córdoba cuenta con 405 farmacias abiertas al público.

Según el informe anual de Transmisiones de Farmacias en Andalucía, elaborado por TSL Consultores, Córdoba fue, junto con Cádiz, una de las provincias que más creció en 2025, con subidas superiores al 40% respecto al ejercicio anterior. Ese avance la sitúa entre los territorios con mayor dinamismo del mercado andaluz, solo por detrás de Sevilla, Málaga y Granada en volumen total de compraventas. De hecho, Córdoba cerró el año con las mismas operaciones de compraventa que Cádiz, un total de 19.

El repunte cordobés se enmarca en una recuperación general del mercado de compraventas en Andalucía. Aunque en 2025 se formalizaron en la comunidad 175 transmisiones, un 6,5% menos que el año anterior, el número de compraventas ascendió a 152 frente a las 120 de 2024, lo que supone un incremento del 26%. En paralelo, las transmisiones por herencia o donación descendieron de 67 a 23, una caída del 65% que explica el retroceso del dato global.

Efecto rebote tras la caída de 2024

El informe atribuye esta evolución al llamado "efecto rebote" tras la retracción del mercado en 2024. Según el documento, la convocatoria publicada en diciembre de ese año para adjudicar 122 nuevas farmacias en Andalucía, que recibió 1.665 solicitudes, frenó numerosas decisiones de compra. Una vez despejada esa expectativa, muchas de las operaciones no cerradas en 2024 terminaron materializándose en 2025, favoreciendo así la reactivación del mercado.

Córdoba también destacó en otro indicador clave: los traslados de farmacias. La provincia fue, junto a Málaga, la que registró un mayor número de movimientos de este tipo en 2025, con seis traslados. El informe recuerda que esta clase de operaciones suele responder a estrategias de mejora de viabilidad y rentabilidad, ya que permiten adaptar la ubicación de la oficina de farmacia a nuevas dinámicas urbanas o comerciales.

Noticias relacionadas y más

En el contexto andaluz, los expertos apuntan además a una alta demanda de farmacias en venta y a una oferta todavía limitada en comparación con otras comunidades como Madrid o Cataluña, un factor que contribuye a mantener la tensión sobre los precios. En ese escenario, la evolución de Córdoba durante 2025 confirma el fortalecimiento de la provincia dentro del mercado andaluz de transmisiones y compraventas farmacéuticas.

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