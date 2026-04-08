El diésel sigue al alza a la espera de los efectos de la tregua en la guerra: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El acuerdo del alto el fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán marca un nuevo capítulo en el conflicto en Oriente Próximo y ya tiene un reflejo en el precio de petróleo, que se ha desplomado por debajo de los 100 dólares, con el barril de brent marcando 93,91 dólares a primera hora de este miércoles tras el anuncio de la apertura controlada del estrecho de Ormuz.

Un descenso que aún no tiene reflejo en el precio que marcan los surtidores de las gasolineras, donde los precios siguen contenidos como efecto de la rebaja del IVA del combustible. Así, este miércoles 8 de abril se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 en 1,589 euros -era 1,664 hace una semana-, mientras que el diésel repunta de 1,814 a 1,893 euros.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este miércoles 8 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,429 y 1,749, con una diferencia de 32 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,708 y 2,079 euros, con una diferencia de 37 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 22 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,429 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,469 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,489 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 31 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,769 euros.

Petrol & Go (Calle Los Artesanos, 7). Precio: 1,819 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,849 euros

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 32 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Almazaras de la Subbética (Carcabuey). Carretera A 339 KM. 17,8. Precio: 1,455 euros.

Ballenoil (Palma del Río). Avenida Palma del Río. Precio: 1,459 euros

HRuiz (Palma del Río). Calle Naranja Salustiana, 1. Precio: 1,469 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 37 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: