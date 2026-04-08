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Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi

La diócesis decide recuperar la fecha tradicional tras años celebrando la procesión en domingo

Procesión del Corpus Christi del año pasado.

Procesión del Corpus Christi del año pasado. / MANUEL MURILLO

Francisco Mellado

Córdoba

La Diócesis de Córdoba ha anunciado que la ciudad de Córdoba celebrará este año la solemnidad del Corpus Christi el próximo jueves 4 de junio, recuperando así la fecha tradicional de esta festividad en lugar de su traslado al domingo. Según ha informado el Obispado, esta iniciativa, con la que se busca también "dar mayor realce litúrgico a la festividad", se ha llevado a cabo ante la visita del Papa León XIV a España, programada entre los días 6 y 12 de junio.

Festividad del Corpus

El acto central tendrá lugar en la Catedral de Córdoba el jueves 4 de junio, donde el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández, presidirá la eucaristía a las 18.30 horas. Tras la celebración litúrgica, se desarrollará la tradicional procesión por las calles de la ciudad.

Corpus Christi procesión. Obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, presidirá en la Santa Iglesia Catedral la solemne eucaristía del Corpus Christi

Procesión del Corpus Christi del año pasado. / MANUEL MURILLO

Como es habitual, la comitiva estará encabezada por la Custodia de Arfe, una de las piezas más representativas del patrimonio religioso cordobés, que recorrerá el casco histórico acompañada por autoridades eclesiásticas y fieles.

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La organización correrá a cargo de la Agrupación de Cofradías

La organización de la procesión correrá a cargo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, que coordinará junto a las distintas corporaciones la participación de las hermandades, así como la disposición de altares a lo largo del recorrido. Con esta iniciativa, el Obispado pretende realzar la solemnidad del Corpus Christi y recuperar el protagonismo de una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico en la ciudad.

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