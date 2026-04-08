Religión
Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
La diócesis decide recuperar la fecha tradicional tras años celebrando la procesión en domingo
La Diócesis de Córdoba ha anunciado que la ciudad de Córdoba celebrará este año la solemnidad del Corpus Christi el próximo jueves 4 de junio, recuperando así la fecha tradicional de esta festividad en lugar de su traslado al domingo. Según ha informado el Obispado, esta iniciativa, con la que se busca también "dar mayor realce litúrgico a la festividad", se ha llevado a cabo ante la visita del Papa León XIV a España, programada entre los días 6 y 12 de junio.
Festividad del Corpus
El acto central tendrá lugar en la Catedral de Córdoba el jueves 4 de junio, donde el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández, presidirá la eucaristía a las 18.30 horas. Tras la celebración litúrgica, se desarrollará la tradicional procesión por las calles de la ciudad.
Como es habitual, la comitiva estará encabezada por la Custodia de Arfe, una de las piezas más representativas del patrimonio religioso cordobés, que recorrerá el casco histórico acompañada por autoridades eclesiásticas y fieles.
La organización correrá a cargo de la Agrupación de Cofradías
La organización de la procesión correrá a cargo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, que coordinará junto a las distintas corporaciones la participación de las hermandades, así como la disposición de altares a lo largo del recorrido. Con esta iniciativa, el Obispado pretende realzar la solemnidad del Corpus Christi y recuperar el protagonismo de una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico en la ciudad.
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
- Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
- El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota