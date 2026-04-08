Ocio
El centro comercial La Sierra presenta una semana de talleres creativos
Impulsa una programación gratuita dirigida especialmente a mayores de 50 años para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación social
El centro comercial La Sierra ha puesto en marcha una programación de talleres creativos compuesta por varias actividades gratuitas dirigidas especialmente al público mayor de 50 años.
Con esta iniciativa, el centro comercial cordobés pretende fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación social a través de experiencias prácticas diseñadas para promover el encuentro y el disfrute compartido.
Cuatro talleres gratuitos
La programación está integrada por un total de cuatro talleres que se desarrollarán en distintas fechas a lo largo del mes de abril.
La primera actividad será un taller de pintura, que tendrá lugar el jueves 9 de abril a partir de las 18.00 horas. Posteriormente, el martes 14 de abril se celebrará un taller de macramé; el miércoles 15 de abril, un taller de punto sashiko; y el jueves 16 de abril, un taller de fotografía digital. Estas tres últimas actividades comenzarán a las 11.00 horas.
Inscripción previa y plazas limitadas
Las actividades cuentan con plazas limitadas, por lo que será imprescindible realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado en la web del centro comercial. Cada usuario podrá inscribirse en más de un taller, siempre que existan plazas disponibles.
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