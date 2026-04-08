Empleo público
El BOE publica la convocatoria para cubrir 47 plazas de Policía Local en Córdoba, con 39 por oposición
Además de las plazas de Policía Local, el BOE también incluye la convocatoria de dos plazas de técnico de archivo, que se cubrirán por oposición en turno libre en Córdoba
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 8 de abril, la convocatoria de 47 plazas de Policía Local en Córdoba, de las que 39 serán por oposición en turno libre. De este modo, se da luz verde a esta convocatoria para cubrir, por un lado, 39 plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de oposición, en turno libre. Y, por otro lado, ocho plazas de Policía Local convocadas mediante el sistema de concurso de méritos, en turno de movilidad horizontal. Estas plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de concurso, en turno de movilidad.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Técnico de archivo
Por otro lado, el BOE también publica una convocatoria para cubrir dos plazas de técnico de archivo, que serán adjudicadas por sistema de oposición por turno libre, y están integrados en la subescala Técnica y clase Media.
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- Manuel Torralbo presenta el equipo con el que acude a la reelección como rector en la UCO, con cambios en el organigrama