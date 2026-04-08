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Empleo público

El BOE publica la convocatoria para cubrir 47 plazas de Policía Local en Córdoba, con 39 por oposición

Además de las plazas de Policía Local, el BOE también incluye la convocatoria de dos plazas de técnico de archivo, que se cubrirán por oposición en turno libre en Córdoba

Efectivo de la Policía Local de Córdoba en una actuación.

Efectivo de la Policía Local de Córdoba en una actuación. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 8 de abril, la convocatoria de 47 plazas de Policía Local en Córdoba, de las que 39 serán por oposición en turno libre. De este modo, se da luz verde a esta convocatoria para cubrir, por un lado, 39 plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de oposición, en turno libre. Y, por otro lado, ocho plazas de Policía Local convocadas mediante el sistema de concurso de méritos, en turno de movilidad horizontal. Estas plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de concurso, en turno de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

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Imagen de archivo de la Policía Local de Córdoba.

Imagen de archivo de la Policía Local de Córdoba. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Técnico de archivo

Por otro lado, el BOE también publica una convocatoria para cubrir dos plazas de técnico de archivo, que serán adjudicadas por sistema de oposición por turno libre, y están integrados en la subescala Técnica y clase Media.

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