Balance de multas de la DGT en Córdoba en 2025: una cada cinco minutos y casi 100.000 en un año

El Anuario Estadístico General que cada año publica la Dirección General de Tráfico (DGT) contiene numerosa información sobre la circulación: vehículos matriculados, dados de baja, peso sobre el total de los vehículos no contaminantes... y multas. En uno de sus apartados, la DGT detalla las denuncias formuladas al año y, en el caso de Córdoba, estas crecieron en 2025 de forma considerable con respecto al año anterior.

Según el anuario de la DGT, en la provincia de Córdoba se registraron 98.839 multas de tráfico en 2025, un 21,6% más que en 2024, cuando se quedaron en 81.266. O lo que es lo mismo, en 2025 se registró en Córdoba una multa cada 5,3 minutos, casi 271 al día, 1.900 por semana y 8.236 al mes.

¿Es Córdoba una provincia con muchas multas de tráfico?

Córdoba se encuentra más o menos en la mitad de la tabla del total de provincias españolas en multas de tráfico. Ese total es de 43, pues los datos de la DGT no incluyen ni Cataluña ni País Vasco por ser estas comunidades que tienen transferidas las competencias en tráfico.

Radar de la Cuesta del Espino. / Manuel Murillo

De las 43 que sí se analizan, Córdoba se sitúa en el puesto 24. Madrid lidera la lista muy por encima del resto (también tiene un mayor parque de vehículos y habría que analizar otras variables como las políticas de movilidad que se ejecutan en cada territorio) con 721.465 multas y le siguen, ya de lejos, Valencia con 468.121 y Cádiz con 369.586 (primera andaluza y tercera de España).

También se sitúan por delante de Córdoba: Alicante (339.000), Málaga (282.163), Sevilla (249.934), Granada (231.381), Pontevedra (190.408), Toledo (162.482), Asturias (152.852), Baleares (148.918), Santa Cruz de Tenerife (148.024), Navarra (144.477), Murcia (138.096), Coruña (137.864), Castellón (132.452), Las Palmas (123.754), Almería (119.911), Valladolid (109.334), Ciudad Real (107.094), Cantabria (102.795), Zaragoza (102.647) y León (101.225).

Comparativa con las otras provincias andaluzas

Dentro de la comparativa andaluza, Córdoba ocupa el puesto número seis (era la séptima en 2024). En este caso, las denuncias por provincias andaluzas se reparten de la siguiente manera:

Cádiz — 369.586

Málaga — 282.163

Sevilla — 249.934

Granada — 231.381

Almería — 119.911

Córdoba — 98.839

Jaén — 88.598

Huelva — 86.485

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Radares

Aunque no todas las denuncias de la DGT tienen que ver con excesos de velocidad, sí es cierto que sobrepasar con el coche el límite permitido es una de las sanciones más comunes. Hay que tener en cuenta que en Córdoba se localiza uno de los radares de control de velocidad más activos (y sancionadores) de España. Se trata de un radar fijo situado en el kilómetro 417 de la autovía A-4, es decir, en la Cuesta del Espino.