Por Andalucía: "El 12 de abril debe ser la antesala para echar a Moreno de la Junta de Andalucía”

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha asegurado que la movilización convocada para este domingo 12 de abril “debe ser la antesala para echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía”, en un contexto en el que, a su juicio, “la sanidad pública andaluza está en la UVI y la ciudadanía se juega la vida”.

En este sentido, Rodríguez ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada a las 11:00 horas en la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, realizando “un llamamiento a la ciudadanía y a colectivos de toda índole” para que salgan a la calle “a decir basta a los recortes de Moreno Bonilla”. La candidata ha advertido de que la sanidad pública andaluza está un situación “insostenible” marcada por “urgencias colapsadas, una Atención Primaria con citas a 15 días, hospitales desmantelados y una alarmante falta de especialistas, pediatras y ambulancias suficientes”.

"Caos en la gestión de los cribados"

Asimismo, ha denunciado “el caos en la gestión de los cribados de cáncer de mama, que ha llegado a costar la vida a mujeres en Andalucía”, así como “listas de espera interminables para intervenciones quirúrgicas”, lo que considera “una consecuencia directa del abandono de la sanidad pública”. Rodríguez ha señalado que “Moreno Bonilla ha convertido la sanidad en un negocio”, criticando “los regalos de dinero público a clínicas privadas y a sus amiguetes”. En este sentido, ha afirmado que “para esas clínicas las personas solo son números y lo único que les preocupa es el beneficio económico por encima del derecho a la salud”.

Imagen de archivo de una concentración en Córdoba contra la gestión de la crisis de los cribados por parte de la Junta. / Víctor Castro

También ha denunciado que “en el último año se ha dejado sin ejecutar una parte importante del presupuesto sanitario”, pese a “la necesidad urgente de reforzar los recursos en la sanidad pública”, y ha acusado al Gobierno andaluz de “estar desmantelando el sistema sanitario pieza a pieza”. Desde Por Andalucía han insistido en que “la movilización del 12 de abril debe ser un punto de inflexión”, y han vinculado esta convocatoria con las próximas elecciones autonómicas, asegurando que “los andaluces y andaluzas nos jugamos la vida el próximo 17 de mayo en las urnas”.

“Este domingo tiene que ser la antesala del cambio que necesita Andalucía para echar a Moreno Bonilla de la Junta”, ha subrayado Rodríguez, quien ha defendido que “solo con un gobierno comprometido con lo público se podrá revertir el deterioro actual del sistema sanitario”. Por último, ha asegurado que, si cuentan con el respaldo de la ciudadanía, “desde Por Andalucía vamos a poner en marcha todos los recursos materiales y humanos necesarios para recuperar una sanidad pública digna, accesible y de calidad para todos y todas”.