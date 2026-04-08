El alcalde de Córdoba niega que los festivales de verano resten público al Festival de la Guitarra

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha negado que los festivales de música de verano como el Califas Fest o el Córdoba Live resten público al Festival de la Guitarra, el ciclo musical decano de la ciudad. "No hay ningún estudio serio que pueda acreditar eso", ha aseverado el alcalde, "más bien si se ha comprobado algo es lo contrario, que no le resta público", ha recalcado, ya que se dirigen a públicos muy distintos.

Según ha afirmado Bellido a preguntas de los periodistas durante la presentación del festival Califas Fest este miércoles, "estos conciertos son muy diferentes, tienen mucha música urbana, muchas estrellas nacionales e internacionales que no tienen encaje directo en el Festival de la Guitarra". Además, ha añadido que "hay algo que también se ha demostrado y es que Córdoba es una gran ciudad y tiene cabida para uno, dos y tres festivales, para todo lo que se quiera, igual que ocurre en muchas otras ciudades".

Seis años de convivencia

El alcalde ha valorado que ese debate es "algo muy nuestro y muy de Córdoba" y aunque en su opinión, "es sano", también revela que "en muchas ocasiones nos infravaloramos como ciudad". Así, ha recordado que "llevamos seis años conviviendo con un festival como el Califas Fest y con otros festivales que se han ido incorporando (Córdoba Live) y, sin embargo, el Festival de la Guitarra tuvo el año pasado récord de asistencia media en sus conciertos".

En cuanto a la programación del Festival de la Guitarra, que este año se celebra del 1 al 11 de julio, el alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado la programación del Festival de la Guitarra, incorporando otros nichos de público e intentando traer figuras internacionales y grupos históricos vinculados al mundo de la guitarra, "una marca de identidad del festival que quizá se había perdido en los últimos tiempos". Así, ha resumido que el Consistorio está "redoblando la apuesta por el Festival de la Guitarra, pero también por la colaboración público-privada en otros festivales que suman al conjunto de la ciudad". Durante la rueda de prensa de presentación, el alcalde ha defendido además que los nuevos festivales de verano han mejorado la oferta cultural después de "años en los que no había nada, de una auténtica tristeza cuando llegaba el verano y vivíamos en un desierto cultural, musical y de oferta de ocio".

La presentación del Califas Fest tiene lugar un día después de que el Pleno apruebe las subvenciones de los festivales de música privados con el rechazo de toda la oposición. El nuevo plan estratégico del Instituto Municipal de Artes Escénicas aumenta de manera considerable la financiación municipal destinada a eventos culturales de gran formato y privados, "lo que ha llevado a votar en contra a la oposición que sostiene que el IMAE (en especial el Festival de la Guitarra) se hace así mismo la competencia con esta política de ayudas". La partida para festivales y ferias organizados por empresas privadas para 2026, que en 2025 fue de 600.000 euros (300.000 euros para Califas Fest y 300.000 para Córdoba Live) se ha duplicado hasta alcanzar los 1,2 millones de euros.