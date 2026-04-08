Adelante Andalucía propone la desprivatización de 11.000 viviendas que pertenecen a la banca y los fondos de inversión en la comunidad autónoma para destinarlas a un alquiler accesible

Adelante Andalucía ha propuesto la desprivatización de once mil viviendas que pertenecen a la banca y los fondos de inversión en la comunidad autónoma para destinarlas a un alquiler accesible. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, José Ignacio García, acompañado por Mariví Serrano, candidata del partido andalucista por Córdoba, ha asegurado este miércoles en Córdoba que "si nosotros cogiéramos esos miles de viviendas y automáticamente dijéramos que son para que viva la gente y las pusiéramos en alquiler accesible, solucionamos el problema de la vivienda".

García ha afirmado a los medios de comunicación que "no hablo en ningún caso, y lo subrayo, de la segunda casa en la playa de nadie. Hablo de viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión".

Ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya asegurado que no hay grandes propietarios de viviendas en la comunidad autónoma y ha señalado que "el 30 % de las viviendas que se alquilan en Andalucía son propiedad de grandes propietarios. Son datos de la Junta de Andalucía, no nos lo estamos inventando nosotros".

Para el candidato de Adelante Andalucía, "el problema" es que Juanma Moreno "gobierna para la gente que tiene muchas viviendas para especular y no gobierna para los andaluces y andaluzas que pasamos muchas fatiguitas para pagar el alquiler o para pagar una hipoteca. Y por eso pretende engañarnos y decirnos que no existen".

Por ello, "una de las propuestas claves de esta campaña en materia de vivienda para Adelante Andalucía es desprivatizar las 640.000 viviendas vacías que hay en Andalucía según el Instituto Nacional de Estadística y ponerlas en alquiler accesible para la gente".

El precio de la vivienda en Córdoba se encuentra entre los 800 euros y los 1.250 euros al mes

Adelante Andalucía ha puesto especial énfasis en la situación de la vivienda en Córdoba, donde el salario medio se sitúa entre los 1.150 y 1.250 euros al mes. Mientras tanto, los precios de la vivienda no bajan de los 800 euros y llegan a alcanzar los 1.250 euros al mes. José Ignacio ha propuesto: “¿Vamos a meternos en Idealista? ¿Vamos a ver cuánto cuesta una casa en Córdoba? Idealista. 850 euros al mes, 1.200 euros al mes, 800 euros al mes, 850 euros al mes, 800 euros al mes, 850 euros al mes, 1.000 euros al mes, etc.”. Estos precios son incompatibles con los sueldos de los andaluces y andaluzas. “Y cuando la gente en Córdoba tiene un salario medio de 1.150 euros al mes, ¿cómo se vive? Estos son dramas personales. Son gente que, por ejemplo, se divorcia y no pueden dejar de convivir. Imaginaos el drama que puede suponer”, ha afirmado José Ignacio García.

“No puede haber gente con 7.000 viviendas y gente sin casa en Andalucía. Y es por eso que el señor Moreno Bonilla nos miente un día tras otro”, ha concluido diciendo el portavoz.