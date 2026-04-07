Al-Zahara ve "insuficientes" las ayudas para rehabilitación de viviendas con las inspecciones a la vuelta de la esquina
La federación de asociaciones vecinales reconoce que las de Vimcorsa van mejor que las de la Junta, pero alerta de que al menos unas 50.000 viviendas tendrán que pasar esta 'ITV'
La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba considera “totalmente insuficiente” tanto en número como en cuantía las ayudas para las mejoras y rehabilitación de edificios de bloques. Según el colectivo vecinal, por un lado, estas ayudas están sujetas "a un largo y complicado proceso", y, por otro, de cumplirse la normativa "unas 50.000 viviendas deberán obtener el Informe Técnico de Construcciones y Edificaciones (ITCE)".
Al-Zahara ha vuelto a reclamar más ayudas públicas tanto para costear el informe técnico preceptivo como las posteriores obras que se determinen. Pese a todo, para la federación, "las cifras recientes dan cuenta de la gravedad de la situación cuando solo en la ciudad de Córdoba edificios con 50.000 viviendas deben pasar la ITCE, siendo de esperar que buena parte de estos inmuebles se vean obligados después también a realizar reformas, más aún, con la nueva normativa sobre ascensores, que hace prever que un 75% de los elevadores existentes en la ciudad tengan que ser remozados o incluso cambiados".
Ayudas de la Junta
Según Al-Zahara, en lo que respecta a la Junta de Andalucía, la línea 2 para “residencial colectiva” de las ayudas convocadas en octubre de 2024 a estas alturas aún no están resueltas, "con el resultado año y medio después de que solo se pueden atender 15 de las 373 solicitudes cursadas, sin saberse si se puede incorporar alguna más, con una tramitación larguísima y complicada y con la incertidumbre de que el actual proceso electoral retrase nuevas convocatorias".
Ayudas de Vimcorsa
Algo mejor consideran la situación por parte de Vimcorsa, "sin ser en ningún momento satisfactoria y también claramente insuficiente, ya que de las 317 solicitudes de ayudas a cargo de la convocatoria de marzo de 2025 solo se han concedido 106 para todas las tipologías (no solo bloques, también viviendas unifamiliares, casas-patio y edificios protegidos), mientras que de 16 solicitudes de ayudas para pasar la ITCE solo se han aprobado 5". Tampoco tranquilizan las noticias que llegan a Al-Zahara de que por ahora no se contempla una nueva convocatoria de ayudas por Vimcorsa, sino solo el uso de los remanentes de la pasada campaña para una iniciativa limitada en este 2026.
Campaña informativa
A lo largo de la campaña de Al-Zahara, la federación vecinal ha estado informando en barrios y distritos sobre cómo afectará la necesidad de que las comunidades de vecinos de edificios con más de 50 años cuenten con el ITCE antes de fin de 2026, y tiene previsto en las próxima semana asambleas informativas en los barrios de El Santuario-San José Obrero, Parque Cruz Conde y El Naranjo.
Además, ha pedido la mediación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a través de su presidente, José María Bellido, alcalde de Córdoba, y ha hecho llegar sus demandas de aplazamientos de la aplicación de la norma y mayores ayudas al Gobierno andaluz, grupos parlamentarios en la Cámara autonómica y los partidos más relevantes de ámbito andaluz.
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