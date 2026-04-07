Sucesos
El vuelco de un camión mantiene cortada la autovía A-4 a su paso por Córdoba en sentido Madrid
Operarios de mantenimiento de vías y Guardia Civil de Tráfico se encuentran en la zona desde las 04.40 horas, cuando se produjo el accidente
El vuelco de un camión ha provocado el corte de parte de la autovía A-4 a su paso por Córdoba, en sentido Madrid, desde las 04.40 horas en las que se produjo el accidente, ocurrido en el punto kilométrico 390. Según ha informado el servicio de Emergencias 112, dos horas después, a las 06.40 horas, el camión seguía volcado en la calzada, aunque no hay constancia de heridos.
En este sentido, el centro de emergencias ha derivado a operarios de mantenimiento de vías y a la Guardia Civil de Tráfico, que trabajan en la zona para retirar el vehículo y poder restablecer el tráfico rodado.
En la misma zona del accidente del lunes
El corte de la A-4 supone un serio contratiempo para los desplazamientos matutinos a los centros de trabajo de la ciudad, ya que se trata de una vía estratégica para la movilidad laboral. Además, es una arteria clave del tráfico en Andalucía y para los transportistas que transportan su carga entre el sur del país y Madrid.
Además, se da la circunstancia de que ayer lunes se produjo un accidente múltiple, con hasta ocho vehículos implicados, en prácticamente el mismo punto kilométrico de la A-4, lo que produjo importantes retenciones entre las 14.00 y las 16.00 horas.
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