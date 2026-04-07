La Universidad de Córdoba alquila instalaciones de la Institución Teresiana para ampliar Filosofía y Letras

Uno de los problemas que sigue acuciando a la Universidad de Córdoba es la falta de espacio de la Facultad de Filosofía y Letras, una situación que se ha intentado solucionar con distintas fórmulas y que sigue pendiente de resolver. En este contexto, el rector de la UCO y catedrático de Didáctica de las Matemáticas, Manuel Torralbo, ha avanzado este martes con motivo de la presentación de su candidatura, que la Universidad de Córdoba ha alquilado las instalaciones de la Institución Teresiana de la plaza de la Concha, lo que aportará a la Facultad de Filosofía y Letras tres nuevas aulas, dos salas polivalentes y una sala de estudio y trabajo de más de 100 metros cuadrados. Se trata de una forma inmediata de "aliviar la necesidad de espacios de la facultad mientras se encuentra una solución definitiva de la envergadura necesaria", apuntan fuentes cercanas.

Mientras tanto, continúan las negociaciones para la cesión de la antigua sede de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía de la calle Manríquez, que quedó vacía a raíz del traslado al edificio de la plaza de la Constitución. Esta alternativa, que también sería transitoria hasta la rehabilitación de la antigua Zona Militar, que también está por rehabilitar (se encargó un estudio de viabilidad para ello), aún no se ha despejado. En este sentido, el candidato a rector ha insistido en su proactividad y disposición al diálogo con las administraciones para dar una solución a la falta de espacio en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras se habilitan instalaciones cercanas para aliviar la tensión actual.

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Hay que recordar que la UCO también estaba interesada en la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, pero la Junta planea trasladar allí el Museo de Bellas Artes.