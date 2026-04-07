La actualidad del martes 7 de abril
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El hito histórico de la misión Artemis II, la celebración del 50 aniversario del Reina Sofía y la cesión de las Caballerizas Reales marcan el inicio de la jornada
El martes en Córdoba llega al final con la atención puesta en la sanidad, la universidad y el deporte. El nuevo informe de demografía médica revela el peso mayoritario de la sanidad pública en la provincia, aunque también revela que el 14% de los médicos en activo en Córdoba trabajan a la vez en la sanidad pública y en la privada. En paralelo, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha presentado su equipo de gobierno con el que concurrirá a la próximas elecciones y traza las líneas de una nueva etapa en la UCO, marcada por los cambios normativos. Mientras, en clave deportiva, el futuro de Jacobo González parece alejarse del Córdoba CF, con un posible destino ya encaminado para la próxima temporada.
- Más del 14% de los médicos en activo en Córdoba trabajan a la vez en la sanidad pública y en la privada
- Manuel Torralbo presenta el equipo con el que acude a la reelección como rector en la UCO, con cambios en el organigrama
- Jacobo González apunta al Oviedo y se aleja del Córdoba CF
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El CIS vaticina la victoria holgada del PP en Córdoba y apunta un 13% que aún no ha decidido su voto
- Multas de hasta 800 euros para dueños de patinetes en una campaña especial: estas son las normas a cumplir
- El Pleno de Córdoba aprueba las cuestionadas subvenciones a festivales privados con toda la oposición en contra
- El patio de las hermanas Capuchinas y Costanillas 15, únicos excluidos del Concurso de Patios de Córdoba 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba se abre a estudiar proyectos de viabilidad para los cines de verano
- La periodista Catalina Gómez agradece desde Irán el Premio Julio Anguita Parrado: "No está siendo nada fácil"
- Voluntarios hospitalarios contra la soledad: "Nuestro pilar es la escucha activa sin reloj"
Provincia
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
- La Junta eleva a 10 millones de euros la inversión necesaria en la red viaria autonómica en Priego por el tren de borrascas
Tribunales
- El fotógrafo de Córdoba que abusó de su hijastra y compartió material pedófilo ingresa en la cárcel de forma provisional
Cultura
- La exposición sobre el Antiguo Egipto en Córdoba atrae a más de 96.000 visitantes y prepara su itinerancia en EEUU
Campo
- Fernando Adell convoca la asamblea anual de Asaja para el 29 de abril en medio de la mayor crisis de la organización en años
Andalucía
- El CIS sitúa a Juanma Moreno como el candidato más valorado y preferido por el 41% de los andaluces y suspende a María Jesús Montero
Internacional
- Trump amenaza a Irán con una campaña de destrucción masiva: "Esta noche morirá toda una civilización"