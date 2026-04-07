El martes en Córdoba llega al final con la atención puesta en la sanidad, la universidad y el deporte. El nuevo informe de demografía médica revela el peso mayoritario de la sanidad pública en la provincia, aunque también revela que el 14% de los médicos en activo en Córdoba trabajan a la vez en la sanidad pública y en la privada. En paralelo, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha presentado su equipo de gobierno con el que concurrirá a la próximas elecciones y traza las líneas de una nueva etapa en la UCO, marcada por los cambios normativos. Mientras, en clave deportiva, el futuro de Jacobo González parece alejarse del Córdoba CF, con un posible destino ya encaminado para la próxima temporada.

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