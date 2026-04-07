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La actualidad del martes 7 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El hito histórico de la misión Artemis II, la celebración del 50 aniversario del Reina Sofía y la cesión de las Caballerizas Reales marcan el inicio de la jornada

Los tripulantes de la misión Artemis II.

Los tripulantes de la misión Artemis II. / NASA

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba inicia el martes con la mirada puesta tanto en la Tierra como en el espacio. La NASA celebra un nuevo hito histórico con la misión Artemis II, que ha llevado a cuatro astronautas a batir el récord de distancia desde nuestro planeta y a sobrevolar la cara oculta de la Luna. Por otro lado, la ciudad celebró ayer el 50 aniversario del hospital Reina Sofía con un acto institucional que reunió a las principales autoridades andaluzas y puso en valor medio siglo de servicio sanitario. En paralelo, el Ayuntamiento avanza en la cesión de las Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre, desbloqueando una situación provisional que se prolongaba desde hace años y sentando las bases para el desarrollo de un ambicioso proyecto vinculado al mundo del caballo.

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