Reelección de Manuel Torralbo como rector de la UCO: estos son los nuevos fichajes de su candidatura

Manuel Torralbo se presenta a la reelección como rector de la Universidad de Córdoba con una candidatura cremallera que está formada por catorce personas, siete mujeres y siete hombres. Entre los que repiten, hay caras conocidas como María José Polo, que acude con la cartera de Política Científica; Sebastián Ventura, con Transformación digital y Gestión de datos; Amanda García, que estará al cargo de Campus Sostenible; Sara Pinzi, que continúa con Igualdad, Inclusión y Compromiso Social; Jesús Manuel Dorado, de Estudios de grado, Calidad e Innovación docente; Sergio Castro, con Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento; Cristina Aguilar, con Estudios de Posgrado; Luna Santos, al frente del área de Internacionalización, y el gerente, que también repite en este mandato, Eulalio Fernández. Además, para esta nueva etapa, Torralbo ha incorporado seis caras nuevas, dos mujeres y cuatro hombres.

José Manuel Palma será el encargado del nuevo vicerrectorado de Desarrollo Normativo. Nacido en Córdoba en 1970, es doctor en Derecho y catedrático en la Universidad de Córdoba, además de autor de numerosos libros y artículos sobre diversas materias de Derecho Penal. Desde 2022, ocupa el cargo de vicerrector de Personal Docente e Investigador (PDI), siendo responsable de la estabilización, selección y régimen del profesorado, además de presidir la Comisión de Contratación de PDI. En esta etapa, asumirá el Vicerrectorado de Desarrollo Normativo, para impulsar la reforma de los Estatutos de la UCO. Según Manuel Torralbo, "nos parecía que José Manuel Palma como experto en derecho y por su experiencia al frente del profesorado, con muchos reglamentos de contratación... era un perfil muy adecuado para presidir la comisión de estatutos que el claustro ya tiene aprobada y que tiene que trabajar muy intensamente, así como en todo el desarrollo reglamentario". Autor de numerosas publicaciones entre monografías, artículos y capítulos de libros, en este momento su línea de investigación principal aborda la relación entre la inteligencia artificial y el Derecho penal. Además de la naturaleza, José Manuel es aficionado a los viajes en moto y el deporte, ocupando un lugar muy destacado las largas rutas en MTB.

Amalia Reina será quien tome el relevo en el vicerrectorado de Personal Docente e Investigador (PDI) desde el anterior puesto de directora general de PDI. "Ella tiene el conocimiento y la experiencia acumulada en estos cuatro años al lado de José Manuel Palma", ha asegurado Manuel Torralbo en la presentación de la candidatura. Profesora Titular en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Córdoba. Licenciada y doctora en Psicopedagogía por esta misma universidad. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en docencia, investigación y gestión universitaria. Durante siete años fue directora del Departamento de Psicología, donde impulsó la creación del Grado en Psicología y contribuyó a la consolidación del departamento. Ha desempeñado responsabilidades relevantes en el ámbito interuniversitario andaluz, participando en procesos de negociación y desarrollo normativo del PDI. Muy comprometida con su labor universitaria, entiende su trabajo "como una forma de contribuir a mejorar la vida de las personas". Le gusta estar rodeada de su familia, especialmente de sus hijos, y de las personas con las que ha ido tejiendo vínculos de apoyo y cuidado. También confiesa que le apasiona compartir momentos en torno a la música, el cine, el baile, los viajes y la naturaleza.

Juanjo Ginés ocupará el puesto de vicerrector de Estudiantes y Prácticas. Vicedecano hasta hace poco de la Facultad de Ciencias, según Torralbo, es una persona que "ha tenido mucha cercanía con los estudiantes y yo espero que nos dé también mucho impulso ya que viene con muchas ganas". Licenciado en Química con Premio Extraordinario en la Universidad de Córdoba (2005), en 2025 recibió la acreditación Aneca a Catedrático de Universidad, con fecha de oposición en abril de 2026. En el ámbito de la gestión académica, ha sido evaluador de proyectos nacionales e internacionales, destacando su participación en la Comisión Técnica del área Ciencias y Tecnologías Químicas (subárea QMC). Desde 2021 a 2026 ha sido vicedecano de Movilidad, Internacionalización y Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias. Juanjo es un lector apasionado y un gran aficionado a la música en directo. Es un gran defensor del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en ciudad y al Campus, así como muy fiel seguidor del CórdobaCF. Siempre que puede, afirma, busca tiempo para disfrutar de sus personas queridas.

Sergio Castro fusionará dos vicerrectorados y se encargará de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento. Ingeniero Agrónomo (2001) y Doctor (2005) por la Universidad de Córdoba. Comenzó su actividad docente en la Universidad de Sevilla en 2003. En 2009 accedió a la Universidad de Córdoba, donde actualmente es Catedrático en el área de Ingeniería Agroforestal. Su actividad investigadora se ha centrado principalmente en los sistemas de mecanización agraria. Ha participado en la gestión universitaria como coordinador del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural y del Grado en Enología. Secretario de las Unidades de Garantía de Calidad de estos títulos y secretario del Departamento de Ingeniería Rural, Construcciones Civiles y Proyectos de Ingeniería (2017-2022). Es claustral de la UCO y miembro de la Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes desde 2014 y desde julio de 2022, director general de estudios de posgrado. Sergio es un apasionado del campo, del olivar, de la maquinaria agrícola y del mundo rural.

En el vicerrectorado de Salud estará Manuel Rich, que se encargará también de Cultura y Agenda 2030. Sustituye a Rafael Solana, que deja el puesto. "Manuel tiene un perfil de mucho conocimiento de lo que es la prevención, la cultura de la salud, del cuidado de las personas", ha asegurado el rector y candidato, "así que va a unir también cultura porque creemos que la cultura con el cuidado y con el bienestar social nos va a dar también muchas oportunidades de pasarlo bien y de que nos llene humanamente". Diplomado en Enfermería, Licenciado en Humanidades y doctor por el Programa de Biomedicina de la Universidad de Córdoba. Su carrera destaca por integrar la práctica clínica y la docencia universitaria. Durante más de 17 años ha desempeñado diferentes cargos unipersonales de responsabilidad en la UCO, como director del Departamento de Enfermería (posteriormente, Enfermería, Farmacología y Fisioterapia) desde 2014 a 2022; subdirector/vicedecano de la Escuela Universitaria de Enfermería (después Facultad de Medicina y de Enfermería) desde 2008 a 2013, y, más recientemente, director general de Salud desde 2022 a la actualidad. Le gusta aprovecha cualquier momento para disfrutar con la familia y amigos, encuentra valor en lo cotidiano y aprecia "los momentos sencillos que aportan calma y sentido".

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Carmen Jiménez ocupará, por su parte, la Secretaría General de la UCO. Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba en 1991, obtuvo el doctorado en 1997. En el año 2002 obtuvo la plaza de profesora titular de Universidad. Desde entonces desarrolla su actividad docente en el Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba. Su labor investigadora se centra actualmente en el Derecho Administrativo Histórico y el Derecho Comparado, con especial atención a la defensa cívica de los derechos y a los precedentes del Defensor del Pueblo en el Derecho romano. Su trayectoria en gestión universitaria se inicia en 1998 como secretaria de Departamento y se ha desarrollado posteriormente como directora académica de los Seminarios Universitarios de Lucena, secretaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y directora de su Departamento. Académica Correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia desde 2017 y Miembro de Honor de la Asociación Balcánica de Derecho Romano, asegura ser una apasionada de Roma y de su historia, disfruta viajando a esta ciudad siempre que le es posible. Entre sus intereses personales se encuentran el ballet clásico y el yoga.