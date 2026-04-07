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La profesión médica en Córdoba: más mujeres que hombres y un gran porcentaje de menores de 35 años

El 4,3% de los médicos en activo en la provincia de Córdoba tiene más de 70 años

Una médica camina por un pasillo del hospital Provincial de Córdoba.

Una médica camina por un pasillo del hospital Provincial de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El perfil tipo de un profesional de la medicina en Córdoba es el siguiente: mujer, de menos de 35 años y que trabaja en la pública. Son los datos que más prevalecen dentro de las cifras aportadas este martes por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que ha presentado el Informe de Demografía Médica en Andalucía 2025.

Según dicho informe, en 2025 había en la provincia de Córdoba 4.741 colegiados médicos (prácticamente el 100% de los facultativos, pues colegiarse es obligatorio para ejercer) y de ellos, 3.850 estaban en activo, es decir, trabajando. En número de colegiados, Córdoba es la quinta provincia de Andalucía, pues la superan Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz.

Las mujeres son mayorías

Algo que ocurre en todas las provincias andaluzas, excepto en Jaén, es que dentro de los colegiados médicos hay más mujeres que hombres. En el caso de Córdoba, de los 4.741 colegiados en 2025, 2.418 (el 51%) eran mujeres, por 2.323 que eran hombres (el 49%). El reparto a nivel andaluz es similar, aunque es algo mayor el porcentaje de mujeres: 51,4% frente al 48,6% de hombres para un total de 50.844 colegiados.

A.J.González Córdoba Recurso sanitarios Hospital Provincial Huelga de médicos

Imagen de archivo de sanitarios en un pasillo del hospital provincial. / A. J. GONZÁLEZ

Casi el 27% de los médicos en activo tiene menos de 35 años

El perfil del profesional de la medicina que trabaja en Córdoba también sobresale por ser el de una persona joven, menor de 35 años. En este caso, de los activos, casi el 27% tiene menos de 35 años, un total de 1.022 galenos. El otro rango de edad más numeroso es el de 35-44 años (el siguiente más joven) donde hay 808 médicos en activo (el 21%).

Le sigue muy de cerca aquellos que tienen entre 55-64 años, donde se concentra el 20% de los médicos activos en Córdoba hasta los 769 profesionales. Esto es problemático, dado que se trata de profesionales que se acercan a la edad de jubilación y que habrá que cubrir en pocos años.

En el resto de rangos el reparto es el siguiente: 670 médicos en activo tienen entre 45 y 54 años (el 17,4%), 415 tienen entre 65 y 69 (el 10,1%) y 166 tienen más de 70 años (el 4,3%).

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Imagen de archivo de un equipo médico realizando una intervención. / E. P.

Ocupación de plazas MIR

Una de las buenas noticias que ha aportado el informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos es que en 2025 se cubrieron el 100% de las plazas MIR (médico interno residente) en toda Andalucía, algo que no ocurrió en 2024, cuando faltó por cubrir, sobre todo, algunas en medicina familiar. En toda Andalucía esas plazas fueron 1.465, de las cuales, 152 pertenecían a Córdoba.

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