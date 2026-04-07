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La Policía Local de Córdoba comienza una campaña de vigilancia de patinetes eléctricos con multas de hasta 800 euros

Los dueños de estos vehículos de movilidad personal están obligados a seguir una serie de normas vinculadas con la seguridad vial y los registros en la DGT

Una persona se baja del patinete eléctrico al llegar a la estación de trenes de Córdoba.

Una persona se baja del patinete eléctrico al llegar a la estación de trenes de Córdoba. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Policía Local de Córdoba ha comenzado este martes una campaña especial de vigilancia sobre los patinetes eléctricos, denominados formalmente como vehículos de movilidad personal (VMP), en el marco de la "entrada en vigor de una normativa estatal más estricta" en este año 2026. El objetivo de este dispositivo es "reducir el número de accidentes registrados en la capital cordobesa", explica el Ayuntamiento en una nota de prensa en la que informa de la campaña.

Tras un periodo previo en el que los agentes locales han realizado labores de información, concienciación y aviso a los usuarios de los patinetes eléctricos, "incluso alertando a través de las redes sociales", explica el Consistorio, ahora los policías "procederán a la intervención y retirada de aquellos vehículos que incumplan con la normativa".

Requisitos y medidas a cumplir

En concreto, la normativa establece que todos los vehículos de movilidad personal "deben contar con seguro de responsabilidad civil". También tienen que estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico. De igual forma, está prohibido que estos patinetes superen los 25 kilómetros por hora "o que circulen por aceras y zonas peatonales".

Accidente patinete eléctrico Plaza Andalucia, ambulancia, policía local

Accidente con patinete eléctrico en Córdoba, hace unos meses. / Manuel Murillo

Datos del primer trimestre del 2026

Los datos recabados durante el primer trimestre del año, reflejan una "situación de riesgo para la seguridad vial con la implicación de diversos VMP en varios accidentes". Hasta el 1 de abril se han contabilizado "ocho siniestros que han resultado con personas heridas". En tres incidentes, registrados en la plaza de la Compañía, en el Realejo y en la calle Puerta de Plasencia, los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital. Entre los accidentes más comunes destacan las colisiones entre turismos y patinetes eléctricos, los choques entre patinetes y las caídas de los propios usuarios.

Con el buen tiempo se incrementa el uso de los patinetes

Finalmente, la Policía Local advierte de que, "con la llegada del buen tiempo", se registra un "incremento del uso de estos vehículos de movilidad personal", lo que hace prever a este cuerpo de un posible "aumento de la siniestralidad" en el segundo trimestre del año. "Esta previsión refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas y de control más severas para proteger a la ciudadanía, de ahí que el dispositivo policial vaya a reforzar los controles específicos sobre vehículos de movilidad personal y a desplegar una vigilancia intensiva en las zonas de alta densidad peatonal".

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Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores "están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas; no hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros", finaliza la nota informativa.

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