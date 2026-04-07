El Pleno de Córdoba aprueba las cuestionadas subvenciones a festivales privados con toda la oposición en contra

El Pleno de Córdoba ha celebrado este martes una sesión extraordinaria con seis puntos de gestión, que han incluido la aprobación de una transferencia de crédito de 2 millones a la empresa de autobuses de Córdoba, Aucorsa, para la adquisición de 11 nuevos autobuses y el visto bueno con toda la oposición en contra al polémico Plan Estratégico de Subvenciones del IMAE, por el que se concederá dinero público a dos festivales de música privados: el Córdoba Live y el Califa Fest.

Los partidos de izquierdas, PSOE y Hacemos Córdoba, han puesto en duda la necesidad de celebrar una sesión extraordinaria a una semana del pleno de abril, con el coste añadido que tendrá para las arcas municipales, y ha criticado la forma de gestionar de los populares "a golpe" de modificación presupuestaria. El gobierno municipal, por contra, ha tratado de justificar la urgencia de la sesión y ha argumentado que el presupuesto es un documento vivo y que necesita modificarse para ajustarse a la realidad del día a día.

Plan de subvenciones del IMAE

Solo el Partido Popular ha votado a favor de la aprobación definitiva de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para el ejercicio 2026, mientras que PSOE, Hacemos y Vox han votado en contra. De este modo es la mayoría del PP la que permitirá abonar con carácter retroactivo los 600.000 euros que el Ayuntamiento de Córdoba había comprometido con los organizadores de dos festivales de música celebrados el año pasado: Córdoba Live (13 conciertos celebrados en junio y julio en El Arenal) y el Califa Fest (otros 13 conciertos celebrados en la plaza de toros) y que no se habían podido abonar hasta la fecha.

El nuevo plan estratégico aumenta de manera considerable la financiación municipal destinada a eventos culturales de gran formato y privados, lo que ha llevado a votar en contra a la oposición que sostiene que el IMAE (en especial el Festival de la Guitarra) se hace así mismo la competencia con esta política de ayudas. En concreto, la partida para festivales y ferias organizados por empresas privadas se duplica hasta alcanzar los 1,2 millones de euros, dentro de un presupuesto global del IMAE para 2026 de 6,98 millones.

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha vuelto a defender que este incremento trata de "compatibilizar el desarrollo cultural y la rentabilidad pública, dinamizando el sector de la cultura para generar más empleo y economía". Pese a las duras críticas de la oposición que, básicamente, acusa al equipo de gobierno de estar subvencionando a "amigos" o sus entradas "al palco VIP", Albás ha asegurado que van a seguir apostando por Córdoba como destino de festivales nacionales e internacionales y ha defendido el retorno económico que han tenido sendas citas musicales (12 y 14 millones, respectivamente) y del aumento de las visitas turísticas que han supuesto.

Duras críticas de la oposición

La oposición ha sido muy crítica con el abono de los 300.000 euros a los promotores privados de sendos festivales por parte del Ayuntamiento. El grupo municipal socialista presentó, de hecho, cuatro alegaciones para tratar de tumbar el plan y Antonio Hurtado ha asegurado que seguirán intentándolo con todas sus energías. "Este es el expediente de la indecencia y la inmoralidad", ha asegurado el edil socialista tras negar la utilidad pública de estas dos citas musicales. "Son un negocio lucrativo que se financia con los precios que se cobran en las entradas, como cualquier evento musical" y que van en detrimento del propio IMAE, mientras que tampoco han servido para rebajar el precio de las entradas, ha asegurado Hurtado.

El portavoz del PSOE durante su intervención. / Manuel Murillo / COR

Desde Hacemos han propuesto al gobierno municipal dedicar el importe de 1,2 millones a la compra de los cines de verano, en lugar de destinarlo al pago de "su asistencia al palco VIP de estos festivales, a sus copas y su jamón", ha dicho Iván Fernández.

Paula Badanelli (Vox) ha dicho que estas subvenciones son la prueba de que el PP ha perdido el respeto por el dinero público y por los funcionarios (el expediente incluía importantes reparos de Intervención) y ha añadido que esta es la forma que tiene el PP de "tapar sus vergüenzas y sus irregularidades". "Confío en que alguien pare alguna vez esto y diga que es un delito", ha indicado Badanelli.

Cintia Bustos, en el salón de plenos. / Manuel Murillo / COR

Transferencia a Aucorsa

Respecto a Aucorsa, apuntar que la citada transferencia requería una modificación presupuestaria que ha recibido los votos a favor de los grupos municipales de PP y Vox, y la abstención de PSOE y Hacemos Córdoba. El dinero que ahora se destinará a la adquisición de los vehículos proviene de partidas para el acondicionamiento y equipamiento de edificios municipales (un millón) e inversiones en colegios (un millón). Aucorsa licitó en febrero la compra de estos 11 nuevos autobuses de bajas emisiones, una operación que cuenta con un presupuesto base de 5.238.830 euros (IVA incluido) y que permite continuar con la renovación progresiva de la flota. Iveco se ha hecho con este contrato que permitirá a la empresa municipal adquirir nueve autobuses rígidos de 12 metros y dos articulados de 18 metros con capacidad para más de 120 pasajeros. En la licitación se exigía que la fabricación y entrega de los vehículos se hiciera en un plazo máximo de 12 meses. Se trata de autobuses híbridos de Gas Natural Comprimido (GNC), una tecnología que ha vuelto a ser la escogida por sus beneficios en materia de sostenibilidad, durabilidad y resistencia a condiciones adversas como las altas temperaturas.

Irene Ruiz, de Hacemos Córdoba, durante su intervención. / Manuel Murillo / COR

El contrato supone una ampliación de la aportación municipal, con los dos millones de euros adicionales que hoy se aprueban respecto a lo previsto inicialmente, ya que en el anterior ejercicio solo se contemplaba la compra de seis autobuses. El coste estimado por unidad será de 370.000 euros para los autobuses rígidos y de 496.500 euros para los articulados.

Los concejales de Vox. / Manuel Murillo / COR

Otras modificaciones

Por otro lado, el Pleno también ha dado luz verde a otra modificación presupuestaria de 370.000 euros para la prórroga del contrato de servicios de evolución, mantenimiento y soporte avanzado del parque de aplicaciones del Ayuntamiento de Córdoba y de otros 160.859 euros para obras de mejora de la accesibilidad en Córdoba. Asimismo, se ha aprobado un suplemento de crédito de 250.000 euros para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y convenio con Cruz Roja Española, en el que solo ha votado a favor el PP y la abstención del resto de partidos.