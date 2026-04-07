El patio de las Hermanas Capuchinas y Costanillas 15, únicos excluidos del Concurso de Patios de Córdoba 2026

El patio de las Hermanas Capuchinas y Costanillas 15, de la Asociación Sociocultural Axerquía Norte, han sido los únicos recintos excluidos del Concurso de Patios Cordobeses 2026. El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su tablón electrónico, ha hecho público el listado definitivo de patios admitidos y excluidos para el certamen que se va a celebrar del 4 al 17 de mayo próximos dentro del programa de actividades del Mayo Festivo. Aunque este año, el gobierno municipal había modificado las bases para que pudieran participar un mayor número de patios, hasta 65, finalmente serán 64 los que participen este año (el año pasado fueron un total de 52 recintos). De esos, 11 patios se abrirán al público, pero no entrarán a concurso. De los que sí participan en el concurso, 18 son de arquitectura antigua, 22 de arquitectura moderna, 7 patios singulares y 6 patios conventuales.

Motivos de la exclusión

A partir de hoy los solicitantes excluidos podrán presentar los pertinentes recursos de reposición. En concreto, el patio de las Hermanas Capuchinas ha sido excluido por haber presentado la solicitud por correo electrónico sin acompañar de modelo oficial de solicitud. Por su parte, el patio de Constanillas 15 se excluye de la modalidad de patios singulares por incumplir la base segunda de las Bases Reguladoras del Concurso Municipal de Patios: la ubicación es un bien inmueble de naturaleza municipal que cuenta con una concesión demanial, la cual le faculta para el uso de la misma, pero no traslada su propiedad, siendo ésta, por lo tanto, del propio Ayuntamiento.

Patios admitidos en arquitectura antigua

Agustín Moreno 43 Alfonso XII 29 Diego Méndez 11 Frailes 6 Guzmanas 7 Julio Romero de Torres 15 La Palma 3 Maese Luis 3 Mariano Amaya 4 Martín de Roa 7 Martín de Roa 9 Bajo 2 Ocaña 19 Postrera 28 San Basilio 14 San Basilio 22 San Basilio 40 Tinte 9 Zarco 13

En esta categoría no ha habido ningún excluido.

Patio Zarco 13 / A.J.González

Patios admitidos en arquitectura moderna

Aceite 8 Agustín Moreno 7 Alvar Rodríguez 11 Alvar Rodríguez 8 Barrionuevo 43 Duartas 2 Fernando Colón 14 Guzmanas 4 Jesús del Calvario 16 Judíos 6 Plaza de las Tazas 11 Maese Luis 4 Maese Luis 9 Martín de Roa 2 Montero 27 Pastora 2 Pedro Fernández 6 San Basilio 15 San Basilio 17 San Basilio 20 San Juan de Palomares 8 Zarco 15

Ningún patio se ha excluido en esta categoría.

Patios admitidos singulares

Badanas 13 Escañuela 3 Marroquíes 6 Samuel de los Santos Gener 5 San Basilio 44 San Juan de Palomares 11 Siete Revueltas 1

Patio de la iglesia del Juramento, de la categoría de patios conventuales. / Víctor Castro

Patios admitidos conventuales

Agustín Moreno 6 (Clarisas Convento de Santa Cruz) Ángel de Saavedra 7 (Monasterio de Santa Ana y San José-Carmelitas Descalzas) Meléndez Pelayo 6 (Hermandad de la Sentencia-Ermita de la Alegría) Plaza de San Rafael 7 (Iglesia del Juramento de San Rafael) Plaza de las Cañas 3 (Colegio Nuestra Señora de la Piedad) Santa Marta 10 (Hermandad de la Misericordia-Convento de Santa Marta).

Patios admitidos fuera de concurso