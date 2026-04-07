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El patio de las Hermanas Capuchinas y Costanillas 15, únicos excluidos del Concurso de Patios de Córdoba 2026

Un total de 64 patios participarán en el certamen cordobés de 2026, aunque once recintos abrirán sus puertas sin entrar a concurso, según el listado definitivo publicado por el Consistorio

Varias personas posan para las fotos en uno de los patios más bellos de Córdoba.

Varias personas posan para las fotos en uno de los patios más bellos de Córdoba. / Víctor Castro

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El patio de las Hermanas Capuchinas y Costanillas 15, de la Asociación Sociocultural Axerquía Norte, han sido los únicos recintos excluidos del Concurso de Patios Cordobeses 2026. El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su tablón electrónico, ha hecho público el listado definitivo de patios admitidos y excluidos para el certamen que se va a celebrar del 4 al 17 de mayo próximos dentro del programa de actividades del Mayo Festivo. Aunque este año, el gobierno municipal había modificado las bases para que pudieran participar un mayor número de patios, hasta 65, finalmente serán 64 los que participen este año (el año pasado fueron un total de 52 recintos). De esos, 11 patios se abrirán al público, pero no entrarán a concurso. De los que sí participan en el concurso, 18 son de arquitectura antigua, 22 de arquitectura moderna, 7 patios singulares y 6 patios conventuales.

Motivos de la exclusión

A partir de hoy los solicitantes excluidos podrán presentar los pertinentes recursos de reposición. En concreto, el patio de las Hermanas Capuchinas ha sido excluido por haber presentado la solicitud por correo electrónico sin acompañar de modelo oficial de solicitud. Por su parte, el patio de Constanillas 15 se excluye de la modalidad de patios singulares por incumplir la base segunda de las Bases Reguladoras del Concurso Municipal de Patios: la ubicación es un bien inmueble de naturaleza municipal que cuenta con una concesión demanial, la cual le faculta para el uso de la misma, pero no traslada su propiedad, siendo ésta, por lo tanto, del propio Ayuntamiento.

Patios admitidos en arquitectura antigua

  1. Agustín Moreno 43
  2. Alfonso XII 29
  3. Diego Méndez 11
  4. Frailes 6
  5. Guzmanas 7
  6. Julio Romero de Torres 15
  7. La Palma 3
  8. Maese Luis 3
  9. Mariano Amaya 4
  10. Martín de Roa 7
  11. Martín de Roa 9 Bajo 2
  12. Ocaña 19
  13. Postrera 28
  14. San Basilio 14
  15. San Basilio 22
  16. San Basilio 40
  17. Tinte 9
  18. Zarco 13

En esta categoría no ha habido ningún excluido.

Patio Zarco 13

Patio Zarco 13 / A.J.González

Patios admitidos en arquitectura moderna

  1. Aceite 8
  2. Agustín Moreno 7
  3. Alvar Rodríguez 11
  4. Alvar Rodríguez 8
  5. Barrionuevo 43
  6. Duartas 2
  7. Fernando Colón 14
  8. Guzmanas 4
  9. Jesús del Calvario 16
  10. Judíos 6
  11. Plaza de las Tazas 11
  12. Maese Luis 4
  13. Maese Luis 9
  14. Martín de Roa 2
  15. Montero 27
  16. Pastora 2
  17. Pedro Fernández 6
  18. San Basilio 15
  19. San Basilio 17
  20. San Basilio 20
  21. San Juan de Palomares 8
  22. Zarco 15

Ningún patio se ha excluido en esta categoría.

Patios admitidos singulares

  1. Badanas 13
  2. Escañuela 3
  3. Marroquíes 6
  4. Samuel de los Santos Gener 5
  5. San Basilio 44
  6. San Juan de Palomares 11
  7. Siete Revueltas 1
Patio de la iglesia del Juramento, de la categoría de patios conventuales.

Patio de la iglesia del Juramento, de la categoría de patios conventuales. / Víctor Castro

Patios admitidos conventuales

  1. Agustín Moreno 6 (Clarisas Convento de Santa Cruz)
  2. Ángel de Saavedra 7 (Monasterio de Santa Ana y San José-Carmelitas Descalzas)
  3. Meléndez Pelayo 6 (Hermandad de la Sentencia-Ermita de la Alegría)
  4. Plaza de San Rafael 7 (Iglesia del Juramento de San Rafael)
  5. Plaza de las Cañas 3 (Colegio Nuestra Señora de la Piedad)
  6. Santa Marta 10 (Hermandad de la Misericordia-Convento de Santa Marta).

Noticias relacionadas y más

Patios admitidos fuera de concurso

  1. Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)
  2. Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)
  3. Trueque 4 (Centro de Interpretación del Patio)
  4. Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)
  5. Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)
  6. Plaza de El Potro 1
  7. Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)
  8. Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)
  9. Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)
  10. Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)
  11. Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

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