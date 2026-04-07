El mercadillo de El Arenal se traslada el domingo 19 de abril por el Rally Sierra Morena

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su sede electrónica, ha anunciado este martes que el mercadillo de El Arenal se trasladará puntualmente a la avenida de las Lonjas por la celebración del Rally Andalucía Sierra Morena. El traslado será el día 19 de abril con ocasión de la celebración de la prueba automovilística. En concreto, ese domingo tendrá lugar la última etapa del rally cordobés: el tramo de Obejo será el primero de la jornada y se espera que entre las 8.05 y las 18.00 horas se desarrolle la jornada de clausura del rally.

El Consistorio advierte a los vendedores ambulantes que la decisión no genera en ningún caso derecho a indemnización por daños y perjuicios a las personas titulares de los puestos afectados. El mercadillo de El Arenal volverá a tener que trasladarse a finales de mayo por la celebración de la Feria de Córdoba y, como es habitual, se instalará en la avenida de Mercacórdoba.

Otras citas

Hay que recordar que hubo un mercadillo especial el domingo 22 de marzo. Los comerciantes ambulantes de El Arenal celebraron una jornada especial para celebrar la llegada de la primavera. Después de tres meses muy duros para las ventas y el comercio en general y una campaña de invierno interrumpida por el tren de borrascas, los ambulantes querían comenzar la nueva temporada con una propuesta diferente para el público cordobés. De este modo, la Unión Provincial de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Upcova) solicitó permiso al Ayuntamiento de Córdoba para celebrar un mercadillo dominical especial en el recinto ferial en horario ininterrumpido, desde las 9.00 a las 22.00 horas.