Manuel Torralbo presenta el equipo con el que acude a la reelección como rector en la UCO, con cambios en el organigrama

El rector de la Universidad de Córdoba y único candidato a reelección en el cargo, Manuel Torralbo, ha presentado este martes en Rabanales el equipo de gobierno con el que concurrirá a la nueva etapa electoral, en un acto en el que ha defendido un modelo de universidad “cercano, transparente y basado en el consenso”, con el objetivo de afrontar los próximos seis años de mandato con “escucha activa” a toda la comunidad universitaria. En el mismo sitio en el que arrancó la anterior campaña, Torralbo ha enmarcado esta nueva etapa en un contexto de cambios legislativos relevantes, especialmente tras la aprobación de la LOSU, que "obligará a la Universidad de Córdoba a acometer una profunda adaptación normativa". Entre los desafíos para el próximo mandato, citó la reforma de los estatutos, la actualización de reglamentos y la reestructuración departamental derivada de los nuevos requisitos legales.

En cuanto al organigrama, anunció varias novedades. Entre ellas, destacó la creación de un Vicerrectorado de Desarrollo Normativo, una decisión vinculada precisamente al nuevo escenario legislativo. Esa responsabilidad recaerá en José Manuel Palma, que deja el área de Profesorado para asumir la presidencia de la comisión estatutaria e impulsar la reforma de los Estatutos. La cartera de Profesorado (PDI) pasará a manos de Amalia Reina, hasta ahora directora general, con el objetivo de "aprovechar la experiencia acumulada durante el último mandato". En el ámbito de Política Científica, continuará María José Polo al frente del área, mientras que Juanjo Giner asumirá competencias relacionadas con Estudiantes, prácticas en empresa y empleabilidad.

Otra de las novedades será la reorganización de áreas derivada de la creación del nuevo vicerrectorado. Así, Formación y Transferencia quedarán integradas en una misma estructura, que dirigirá Sergio Castro, hasta ahora vinculado al área de posgrado. En Salud, relevará a Rafael Solana Manuel Rich, que asumirá además competencias de Cultura, dentro de una apuesta por vincular bienestar, cuidado de las personas y actividad cultural. La Secretaría General recaerá en Carmen Jiménez, profesora de Derecho Romano y exdefensora universitaria, de quien el candidato destacó su experiencia de gestión. Respecto a la Gerencia, avanzó que Eulalio Fernández continuará “de momento” en el puesto.

Retos para el próximo mandato

Según señaló, el programa electoral se hará público a lo largo de la tarde. Entre los retos para el próximo mandato, citó el desarrollo normativo derivado de la LOSU, la mejora de los convenios del PDI laboral, el refuerzo de la participación estudiantil, la consolidación de avances en el PTGAS, la puesta en marcha de nuevos títulos y proyectos de investigación, así como la respuesta a los retos pendientes en materia de infraestructuras.

El candidato defendió que la institución afronta esta etapa desde una posición de fortaleza y reivindicó la continuidad institucional en la UCO, al considerar que ha permitido consolidar proyectos estratégicos iniciados en etapas anteriores. En su opinión, esa línea de continuidad "ha contribuido a reforzar a la universidad y a facilitar avances", aunque admitió que siguen existiendo “muchas necesidades” pendientes.

El nuevo lema de campaña será La UCO que quieres, una evolución del anterior, La UCO que viene, con el que concurrió a las elecciones de hace cuatro años. El candidato justificó este cambio al asegurar que el gobierno universitario “no puede construirse solo desde el Rectorado”, sino que debe incorporar la voz de departamentos, centros, mesas de negociación, representación sindical y consejos de estudiantes. Por ello, insistió en que el programa electoral, que se hará público con carácter abierto, "nace con voluntad de incorporar sugerencias y convertirse en un documento vivo". A su juicio, "la participación será una de las claves del próximo mandato, más aún en unas elecciones en las que por primera vez podrá votarse de forma telemática".

Tras el acto, Manuel Torralbo explicó ante los medios que la campaña arranca con la presentación del equipo porque considera fundamental que la comunidad universitaria conozca “no solo quién va a ser el rector, sino quién lo va a acompañar en el día a día”.