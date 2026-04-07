Invertir en una vivienda en Córdoba para alquilarla sigue siendo rentable: ofrece casi el doble que los bonos del Estado a 10 años

Invertir en propiedades inmobiliarias de Córdoba, ya sean estas viviendas, locales o garajes, sigue siendo bastante más rentable que hacerlo en bonos del Estado español a 10 años. Es la curiosa comparativa que hace un estudio del portal web Idealista, en la que se analiza la rentabilidad bruta de distintos tipos de propiedad inmobiliaria en Córdoba capital en el conjunto de capitales del país, a la hora de alquilarlas, con datos del primer trimestre de 2026. Así, las viviendas ofrecen una rentabilidad bruta del 6,4% en Córdoba, por el 4,5% anual que dan los garajes. Además, las oficinas marcan ahora la tendencia, dado que adquirir una para luego alquilarla ofrece un 9% de ganancia bruta cada año, según los datos de Idealista.

No obstante, hay que matizar que la rentabilidad de comprar una vivienda para ponerla en alquiler ha ido menguando en Córdoba, que llegó a estar en el top nacional. La situación sigue siendo interesante, aunque ya no es tan ventajosa, dado el constante crecimiento del precio de la vivienda y el límite que parece atravesar el mercado a nivel nacional. Así, los rendimientos que se obtienen de media en España de comprar una vivienda para arrendarla han caído del 7,3% al 6,7% en el primer trimestre de este año con comparación con el mismo periodo del pasado 2025, segçun Idealista. Los bonos del Estado, por su parte, dan un 3,5% anual al inversor, por el 6% que ofrecen los garajes, el 9,9% de los locales y el 11% de las oficinas.

Así, pese al encarecimiento del precio de la vivienda, adquirir cualquier tipo de propiedad inmobiliaria en Córdoba para luego alquilarla sigue siendo rentable para el inversor, con rendimientos que casi duplican lo que ofrece el bono del Estado en el caso de las viviendas, y casi triplican esa cifra cuando se trata de los locales comerciales.

Rentabilidad de la vivienda

Entre las capitales españolas, el informe de Idealista refleja que Murcia es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 7,5%, seguida por las ciudades de Segovia (7,3%), Lleida (7,3%), Huelva, Jaén y Castellón de la Plana (7,2% en los 3 casos). Por debajo del 7% se sitúan Lugo (6,9%), Zamora (6,8%), Huesca y Almería (6,7% en ambos casos). Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,5% e igual al bono de Estado a 10 años), seguida por Palma (4,4%), A Coruña (4,4%), Pamplona (4,7%) y Madrid (4,7%). En Barcelona llega hasta el 5,2%.

Viviendas en alquiler en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Rentabilidad de los locales comerciales

Los locales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. Los locales de Lleida presentan el retorno más jugoso entre las capitales, con un 11,4%, seguida por Tarragona, con un 11%. Les siguen Zaragoza (10,8%), Huelva (10,5%), Murcia (10,4%), Bilbao (10,2%) y Las Palmas de Gran Canaria (10,1%), las únicas con una tasa superior al 10%. En Barcelona está en el 7,9%. En el lado opuesto encontramos las rentabilidades de Palma y Madrid, que solo ofrecen un 6,9%.

Rentabilidad de las oficinas

El mayor retorno se obtiene en Burgos (10%), Sevilla (9,9%), Zaragoza (9,7%), Lleida (9,3%), Castellón de la Plana (8,4%), Las Palmas de Gran Canaria (8,2%) y Valladolid (8,1%). En Barcelona se queda en el 7,3%.

Coches en un garaje, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

La Coruña es el mercado en el que la rentabilidad de las oficinas es menor, con un 5,9%. La parte baja de la tabla se completa con Madrid (6,2%), Valencia (6,2%), Pamplona (6,4%) y Palma (6,5%). El mercado de oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de aproximadamente la mitad de las capitales españolas.

Rentabilidad de los garajes

Los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (10,6%), Castellón de la Plana (8%), Ávila (7,1%) y Barcelona (6,7%). En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1%.

La capital con los garajes menos rentables es Salamanca, con un 2,6%, seguida por Palencia (2,7%), Palma (3,2%), Granada (3,3%), Málaga (3,4%) y Santander (3,4%), las únicas 6 ciudades en la que la rentabilidad de los garajes es inferior al bono del estado.

¿Qué es la rentabilidad bruta del alquiler?

Según Idealista, se trata del “rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición”. Hay que tener en cuenta que la medición de la rentabilidad bruta no contempla los gastos derivados de la propiedad de una vivienda. Sustituir un termo o una caldera, cambiar una lavadora cuando se estropea por el uso continuado, reponer muebles o pintar cada cierto tiempo las paredes son solo algunos de los gastos que debe realizarse para que un inmueble no se deteriore de forma evidente con el paso del tiempo.

Otros desembolsos, como las cuotas de la comunidad o las derramas extraordinarias para reformas en el bloque de pisos o en la intercomunidad tampoco se incluyen para calcular la rentabilidad bruta que, simplemente, divide el precio de compra de la vivienda entre el ingreso anual por su alquiler. No obstante, una persona interesada en adquirir una vivienda para arrendarla debe contar con estos gastos para elaborar su presupuesto y su plan de inversión.

[Lea aquí el informe completo]