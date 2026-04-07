Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de abril de 2026

Seminario Julio A. Parrado

Conferencia de Ronna Rísquez y Catalina Gómez Ángel

A las 18.00, tendrá lugar la intervención de la periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez, especializada en crimen organizado y violencia estructural en América Latina, que abordará en su conferencia Las batallas del periodismo, los desafíos del oficio en entornos de alta presión y riesgo, y a las 17.00 horas, la corresponsal Catalina Gómez Ángel, residente en Teherán, ofrecerá la charla Las guerras ya no necesitan de los periodistas, en la que compartirá su experiencia cubriendo la actualidad desde Irán, en un escenario marcado por las restricciones informativas y la complejidad geopolítica.

CÓRDOBA. Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 18.00 y 19.00 horas.

Presentación libro

‘Humbrids. La nueva era’

Cristina Gámez presentará su libro de ciencia ficción Humbrids. la nueva era.

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada. 19.00 horas.

Centro Andaluz de las Letras

Conversación entre Sergio Hojman y Laura Hojman

El tema de esta nueva edición girará alrededor del libro Guía sentimental de Buenos Aires (Ed. Renacimiento). Este obra es un testimonio personal y una declaración de amor a una ciudad que acaba por conquistar a todo aquel que la visita por su carácter acogedor, su vibrante escena cultural y la impronta dejada por la migración, que impregna su identidad.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico. América, s/n. 19.00 horas.

Fotografía

‘Espacios Amaziges’

Casa Árabe acoge esta exposición, una muestra fotográfica de paisajes naturales de Marruecos. A través de ellos, el visitante realizará un recorrido por la historia del norte de África y la cultura de los bereberes/amaziges.