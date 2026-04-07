Los gruistas de Córdoba piden al alcalde Bellido mediar en la huelga que paraliza 60 obras desde febrero

Los operarios de grúas de Córdoba, en huelga desde finales del mes de febrero, han acudido este martes al Ayuntamiento de Córdoba aprovechando la celebración de un pleno extraordinario para pedir al alcalde, José María Bellido, su mediación en el conflicto laboral. Los trabajadores se han concentrado a las puertas de Capitulares y en el salón de plenos, y han pedido al regidor que medie con Construcor, la patronal de la construcción, para poder poner fin a la huelga que mantiene paralizadas, según los sindicatos, unas 60 obras en la provincia desde el mes de febrero. El alcalde ha mostrado su solidaridad con los gruistas y ha anunciado que hoy mismo tiene prevista una reunión con los empresarios de la construcción para tratar de desatascar las negociaciones, tal y como le ha pedido el colectivo afectado.

Apoyo de los grupos de la izquierda

Los gruistas también han recibido muestras de apoyo de los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha expresado su total apoyo al colectivo y ha exigido al alcalde que se moje. Asimismo, ha recordado que la huelga es un derecho constitucional y ha sostenido que es importante solucionar el problema porque "están sufriendo estas familias, los que esperan sus viviendas y los propios empresarios. Pongamos toda la carne en el asador para solucionar un conflicto solucionable con horas de negociación", ha pedido. La viceportavoz de Hacemos, Irene Ruiz, por su parte, ha asegurado también que las reclamaciones de los trabajadores son "justas" y ha pedido al alcalde que les ayude porque "están pasando muchas penurias".

Los gruistas se han concentrado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo / COR

La huelga indefinida fue convocada por los sindicatos UGT y CCOO por la negativa de los empresarios de revisar un plus de dedicación que se había actualizado en 2025. Desde Construcor, patronal del sector de la construcción en Córdoba, sostienen por contra que la huelga es “ilegítima” y reprochan que es “contraria al interés” de los trabajadores y de “los derechos de los ciudadanos”. Sobre esto último, desde Construcor han señalado que los paros afectan a la totalidad de las obras de construcción en marcha y muy especialmente a las de vivienda protegida, mayoritarias en la actualidad.