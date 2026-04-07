La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido en Córdoba la entrega de los Premios Andalucía + Social, que alcanzan su octava edición y reconocen la labor de más de una veintena de personas y entidades comprometidas con la plena inclusión.

La ceremonia, conducida por el presentador Juan Carlos Roldán, se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital cordobesa y ha contado con la presencia de la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa; la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador; y los delegados territoriales de las ocho provincias, entre otras autoridades.

Reconocimiento al tejido social andaluz

Durante su intervención, López ha subrayado que estos premios “agradecen la labor de personas y entidades que derrochan generosidad, empatía y solidaridad” y ha defendido que “el tejido social es un pilar indispensable, porque nos permite contemplar la verdadera grandeza del ser humano”.

Fundación ETEA y Ayuntamiento de Lucena, entre los galardonados en los Premios Andalucía + Social en Córdoba. / Manuel Murillo

La consejera ha destacado además que “la verdadera magia de lo social radica en hacer posible lo imposible: cuando la vida nos da un revés, es este batallón social el que consigue devolver la luz a las miradas más amargas”, al tiempo que ha definido a las entidades reconocidas como “las entrañas del alma social de Andalucía”.

Asimismo, ha remarcado que, en un tiempo marcado por la rapidez y lo efímero, resulta imprescindible detenerse a reconocer la grandeza humana y ha reivindicado a Andalucía como “una tierra con un gran corazón y una profunda alma social”.

Lucena, premio provincial por Córdoba

En la modalidad provincial, el Premio Andalucía + Social de Córdoba ha recaído en el Ayuntamiento de Lucena, que figura entre las ocho entidades distinguidas, una por cada provincia andaluza.

Junto al reconocimiento a Lucena, los premios provinciales han sido para el Ayuntamiento de Almería, la Asociación Familia Vicenciana (AFAVI) de Cádiz, el Ayuntamiento de Güéjar-Sierra en Granada, la Fundación Moeve en Huelva, la Federación Provincial de Asociaciones con Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEJIDIF) en Jaén, la Asociación Alhelí en Málaga y la Asociación Médicos con Iberoamérica Ibermed en Sevilla.

Mención especial a la Fundación ETEA

La provincia cordobesa ha tenido también un papel destacado con la mención especial concedida a la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, reconocida por su trayectoria de más de cuatro décadas en la promoción del desarrollo humano, el fortalecimiento institucional y la generación de conocimiento aplicado al desarrollo.

Fundación ETEA y Ayuntamiento de Lucena, entre los galardonados en los Premios Andalucía + Social en Córdoba. / Manuel Murillo

Junto a ETEA, el jurado ha concedido menciones especiales a los colegios de psicólogos de Andalucía oriental y occidental y al Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (CACOF).

Trece premios en el ámbito autonómico

En esta octava edición, los galardonados en la modalidad autonómica han sido la Federación Sur Acoge; la Fundación Gerón; la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería (ASPAPROS); la Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de Parkinson y Trastornos del Movimiento (FANDEP); la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (AFASODE); el Ayuntamiento de Cartaya; el Ayuntamiento de Baeza; la Fundación Cudeca; la Escuela Diocesana Gaudium; la Federación Andaluza Síndrome de Asperger; Chary Sánchez Buzón; la Asociación ACCEM y la Fundación Albihar.

Premios a la inclusión en distintos ámbitos

Los galardones distinguen buenas prácticas en áreas como la protección social, la dependencia, la discapacidad, las personas mayores, la infancia y adolescencia, la erradicación de la violencia de género, la diversidad, el voluntariado, la juventud, la investigación e innovación en servicios sociales, la comunidad gitana, las migraciones y la cooperación internacional para el desarrollo.

Entre los reconocimientos autonómicos figuran, entre otros, el proyecto ZANKA de Sur Acoge en protección social; la atención integral de la Fundación Gerón en dependencia; Radio ASPAPROS en discapacidad; los proyectos de atención especializada de FANDEP para personas con Parkinson; y la labor de AFASODE en la protección de la infancia y la juventud más vulnerable.

También han sido premiados el programa Igualando Sumamos del Ayuntamiento de Cartaya en la lucha contra la violencia de género; Baeza Diversa, del Ayuntamiento de Baeza, en diversidad; el proyecto Donando Corazón Cudeca en voluntariado; la labor formativa de la Escuela Diocesana Gaudium en juventud; y el proyecto AcompañándoTE a la Inclusión de la Federación Andaluza Síndrome de Asperger.

Completan la relación de premiados Chary Sánchez Buzón, en la categoría de comunidad gitana; la Asociación ACCEM, por el proyecto El hombre que quiero ser en migraciones; y la Fundación Albihar, por su trayectoria en cooperación internacional para el desarrollo.

Córdoba, escenario de la 7ª edición

Con la celebración de esta octava edición en Córdoba, la capital cordobesa se ha convertido en el escenario de unos premios que ponen en valor el compromiso de personas, entidades y administraciones con una Andalucía más inclusiva, igualitaria y cohesionada socialmente, y que han tenido además un marcado acento cordobés con el reconocimiento al Ayuntamiento de Lucena y a la Fundación ETEA.