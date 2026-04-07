Diócesis
La Fuensanta abrirá su camarín para los devotos: día y horario para visitar a la patrona de Córdoba
La Virgen recibirá a los fieles durante todo el día en su santuario con un nuevo manto
El camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona coronada de Córdoba, se abrirá para la veneración de los fieles, en horario de mañana y tarde, antes y después de cada misa el domingo 12 de abril.
La imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta lucirá un nuevo manto, estrenado para la ocasión, realizado en el taller de bordados Artesanía San Eloy de Córdoba, por Rafael Carmona Nieto, con la colaboración de Manuela Jiménez y Daniel Cosano.
Así, la patrona estará ataviada con este manto de terciopelo rosa empolvado, compuesto en su centro por una cruz de vástagos vegetales bordados en hilos de plata, de cuyos ángulos parten ráfagas de lentejuelas de plata sobredorada en forma de aspa, una aplicación de tisú de oro de finales del siglo XVIII y doce estrellas de cinco puntas repartidas por el manto bordadas en hilos de plata, del siglo XIX, con cuentas antiguas de coral japonés donadas por Doña Ester Sierra.
La patrona será expuesta para escuchar las peticiones de sus devotos, explica desde la Diócesis de Córdoba, y contará con un equipo de voluntarios parroquiales que asistirá a las personas que lo deseen para poder subir las escaleras y presentar de cerca las peticiones y acciones de gracias.
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