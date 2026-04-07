Tribunales
El fotógrafo de Córdoba que abusó de su hijastra y compartió material pedófilo ingresa hoy en la cárcel de forma provisional
El tribunal determinó que sometió a la menor a abusos sexuales entre los 6 y 12 años, grabó sus delitos y difundió material pedófilo, por lo que ahora entrará en prisión
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado este martes la entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el fotógrafo de la capital condenado a 14 años por abusar de su hijastra y compartir material pedófilo. Entra hoy en la cárcel. Es provisional porque la sentencia todavía podía ser recurrida.
La víctima y la Fiscalía de Córdoba solicitaron como medida cautelar la prisión provisional para su padrastro, condenado a 14 años de cárcel. El acusado, que es fotógrafo de profesión, se halla en libertad en la actualidad.
Sometida a prácticas sexuales de los 6 a los 12 años
El tribunal ha considerado probado que sometió a la niña a prácticas sexuales desde los 6 hasta los 12 años de edad, le mostró vídeos de parafilia, grabó sus delitos y compartió material pedófilo a través de internet. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó inicialmente más de 24 años de prisión.
Ahora, tras el pronunciamiento de la sección tercera de la Audiencia, tanto el Ministerio Público como la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, reclaman que el procesado entre en prisión, comunicada y sin fianza, de forma provisional. De manera subsidiaria, la acusación particular solicita la imposición de otras medidas como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
Según declaró en su día la abogada que representa a la acusación particular, Mª del Carmen Garrido, la prisión provisional "es una medida cautelar proporcionada, dada la gravedad de los hechos y la duración de la condena, que se justifica por el riesgo de fuga y de reiteración delictiva". La propia perjudicada, que ya es mayor de edad, afirmó tras el juicio que "no sabemos si hay más víctimas".
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