Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 7 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 8 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Roque Carrillo Maestre
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Maria del Carmen Blánquez Miralles
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Barceló Martínez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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