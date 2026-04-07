Loterías
El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
El sorteo de este martes ha dejado un acertante de Tercera Categoría
El sorteo de EuroMillones celebrado este martes ha dejado un premio destacado en la capital de Córdoba. Un boleto validado en la ciudad ha resultado acertante de Tercera Categoría (5 + 0), con un premio de 44.296,03 euros.
El boleto ganador fue vendido en una administración situada en la calle Doctor Manuel Villegas, s/n (frente al número 2), en el barrio de Sagunto.
En este sorteo no se han registrado acertantes de Primera Categoría (5 + 2), por lo que el bote continúa acumulándose para próximos sorteos. A nivel nacional, también se ha validado otro boleto premiado, en este caso de Segunda Categoría (5 + 1), dotado con 113.717,36 euros. En este caso, el acertante es de la localidad de Palomero (Cáceres).
El número que ha salido en este sorteo ha sido el 14-49-11-19-36, con estrellas 07 y 06. La recaudación del sorteo asciende a 43.569.869,20 euros.