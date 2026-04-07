Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril

La previsión meteorológica para este fin de semana en Córdoba, en el que se prevén lluvias con una probabilidad del 100% el sábado y del 90% el domingo, han llevado a la Asociación de Amigos de las Ermitas a suspender la primera cita del calendario del Mayo Festivo cordobés, que arranca en abril con la celebración de las habas en las Ermitas en honor a la Virgen de Belén este domingo.

Esta celebración popular recupera la degustación en recuerdo a los usos de los antiguos ermitaños, que reparten habas a todos los peregrinos que suben al desierto con motivo de la Fiesta de la Virgen de Belén.

Calendario festivo

Estaba previsto que la fiesta de las habas se celebrase este domingo 12 de abril, en una fecha que marcaba el pistoletazo de salida del calendario festivo que se prolongará hasta el 30 de mayo con el final de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Un total de 49 días de fiesta en los que las romerías se entrelazan con la Cata del Vino Montilla-Moriles, las Cruces de Mayo, el Festival de los Patios y la Feria de Córdoba.

Calendario de fiestas populares de Córdoba 2026. / Córdoba

Desde la Asociación de Amigos de las Ermitas indican que sí se mantiene la misa en honor de la Virgen a las 11.00 horas en la iglesia.